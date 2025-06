Cosa pensano davvero gli italiani del Pride? Un sondaggio ha risposto alla domanda

Come tutti gli anni, tra giugno e luglio si sprecano le discussioni sulla natura e sull’importanza delle manifestazioni del Pride, che in queste settimane stanno animando le strade delle principali città italiane. Se c’è chi lo ritiene un importante momento di rivendicazione e di affermazione dell’identità queer, sono molti gli italiani a non essere d’accordo: secondo un sondaggio BiDiMedia, realizzato in collaborazione con il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli e il Roma Pride, il 42% dei cittadini lo definisce “una carnevalata”. Una percentuale preoccupante che dimostra che ancora troppe persone non conoscono le origini e il senso di queste giornate – che dall’esterno possono sembrare una festa, ma che rappresentano invece un momento pregnante per la comunità LGBTQ+.

Il report BiDiMedia non inquadra solo le opinioni riguardanti la manifestazione, ma fotografa tramite dieci domande il quadro – non molto incoraggiante – delle idee degli italiani su diverse tematiche LGBTQ+.

Il Pride: rivendicazione o “carnevalata”?

Una delle questioni più controverse emerse dal sondaggio riguarda il Pride: il 42% degli italiani lo considera una “carnevalata”, mentre un altro 25% lo definisce come una “festa” più che come una vera e propria manifestazione di lotta politica.

È interessante notare che le risposte alla domanda se il Pride sia ancora necessario si dividono praticamente equamente tra no (47%) e sì (48%) e che il 29% sostiene la sua importanza ma ritiene che andrebbe "impostato diversamente". E se la maggior parte dei “no” sostiene anche qui la questione della “carnevalata”, il 14% degli intervistati è invece convinto che “i diritti sono ormai acquisiti”, sebbene i dati relativi alle discriminazioni delle persone queer in Italia ed Europa raccontino tutta un’altra storia.

Matrimonio e adozioni: diritti di tutti?

La questione del matrimonio rimane un tema caldo ma su cui gli intervistati non sembrano ben informati. Sebbene in Italia il matrimonio sia riservato alle coppie eterosessuali, il 35% degli intervistati crede erroneamente che tutte le coppie possano sposarsi indipendentemente dall'orientamento sessuale. Questo dato rivela non solo una disinformazione diffusa ma anche una certa difficoltà nell'accettare pienamente l'idea di matrimoni tra persone dello stesso sesso.

Più controverso è il tema delle adozioni da parte di coppie LGBTQ+, con il 46% favorevole e il 45% contrario. La posizione di stallo che emerge da questi dati sottolinea quanto sia ancora divisa l'opinione pubblica italiana su una questione che riguarda il diritto di genitorialità e l'uguaglianza dei diritti.

Gestazione per altri e inclusività: tra tradizione e nuove pratiche

La Gestazione Per Altri (GPA), ancora oggi uno degli argomenti più divisivi, mostra una percezione distorta da parte dell’opinione pubblica. Mentre il 32% degli intervistati sa che sono soprattutto le coppie eterosessuali a ricorrervi, una buona parte degli italiani (22%) crede erroneamente che sia maggiormente utilizzata dalle coppie omosessuali. Ciò riflette la difficoltà di molti a comprendere le dinamiche delle pratiche di procreazione assistita, ma anche le resistenze a pensare la famiglia al di fuori dei canoni tradizionali.

Politiche DEI e diritti trans

Le politiche DEI (Diversity, Equity & Inclusion) nelle aziende e istituzioni sembrano godere di un certo consenso, con il 47% degli italiani favorevole. Tuttavia, la divisione risulta più evidente quando si tratta di diritti specifici, come quelli delle persone trans: ben il 43% degli intervistati si dichiara favorevole a restrizioni simili a quelle introdotte in alcuni Stati americani, come limitazioni all’accesso ai bagni o al riconoscimento del genere, mentre il 39% è contrario.

Questo dato rivela un atteggiamento ambivalente e una visione fortemente polarizzata riguardo ai diritti della comunità trans, la cui sola esistenza solleva timori legati alla protezione degli spazi e delle normative tradizionali. La lotta per i diritti civili si scontra oggi con resistenze che vedono nei diritti trans un potenziale cambiamento delle strutture sociali consolidate.

L’Italia e la sicurezza per le persone LGBTQ+: tra soddisfazione e critiche

Parlando della sicurezza delle persone LGBTQ+ in Italia, il 63% degli italiani si dichiara convinto che l’Italia sia un Paese relativamente sicuro per le persone LGBTQ+. Una visione che si scontra chiaramente con i reali dati riguardanti la discriminazione delle persone queer in Italia: da maggio 2024 ad aprile 2025, il progetto Cronache di Ordinaria Omotransfobia, ha registrato 105 episodi di omotransfobia in Italia, che hanno coinvolto 154 vittime.Inoltre, secondo le stime della Rainbow Map, che fotografa la situazione dei diritti LGBTQ+ in Europa, il nostro Paese si trova alla 35esima posizione della classifica, con un punteggio di 24.41 su 100 – al di sotto sia della Media dell’Unione Europea (51.13) che di quella dell’Europa geografica (41.85).

Il ruolo dell'educazione: una scelta educativa cruciale

Infine, i dati sull'educazione affettiva e sessuale nelle scuole rivelano una chiara preferenza per l’insegnamento di tematiche LGBTQ+: il 63% degli intervistati è favorevole a questa pratica, con una preferenza marcata per il coinvolgimento di personale qualificato esterno (53%) piuttosto che degli insegnanti (10%). Questo risultato indica una forte apertura a una formazione scolastica che comprenda l'inclusione e il rispetto delle diversità, nonostante le resistenze espresse da una parte della popolazione che ritiene che la scuola non sia il luogo adatto per tali tematiche.

Una società divisa

I dati emersi dal sondaggio BiDiMedia delineano una società italiana ancora in bilico, divisa tra l’accettazione dei diritti delle persone LGBTQ+ e una forte resistenza ai cambiamenti nei ruoli di genere e nelle pratiche familiari. Mentre ci sono segnali di apertura verso l'inclusione e i diritti civili, le resistenze culturali e politiche rimangono un ostacolo significativo. A testimonianza dell’importanza e della necessità delle iniziative del mese del Pride, di cui le parate sono la manifestazione più evidente, ma che spesso si traducono anche in talk, convegni, laboratori ed eventi informativi e di sensibilizzazione.