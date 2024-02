Origini, evoluzione e stranezze dei festeggiamenti di Capodanno

Le origini lontanissime

Il Medioevo con le celebrazioni religiose

In Cina l'inizio dell'anno cambia... ogni anno

Capodanno in Europa

E nel resto del mondo

Innanzitutto dobbiamo dire grazie ache, nel 46 a.C., spostò la data di inizio dell'anno (per come lo intendiamo noi occidentali almeno). In questa occasione veniva celebrato Giano, dio romano degli inizi, le case venivano decorate con rami d’alloro, ci si scambiavano doni e si faceva festa: era l’origine del nostro Capodanno Anche se, a dire il vero, Giulio Cesare arrivava dopo secoli a rivestire di una nuova veste, alcune delle quali di origini esotiche. Secondo alcuni storici infatti, il primo Capodanno per come lo intendiamo oggi ha le proprie radici in un festival religioso chiamatonel giorno di fine marzo, per festeggiare l’inizio del nuovo anno nonché la vittoria del dio del cielo babilonese Marduk sulla malvagia dea del mare Tiamat.I festeggiamenti in onore del dio romano Giano - nome da cui deriva per l’appunto quello del mese di Gennaio – venivano subito dopo i Saturnali , le feste romane per il dio Saturno, che chiudevano l'anno. Durante i secoli successivi alla svolta voluta dal princeps romano, l’affermazione del primo gennaio come inizio del nuovo anno fu un percorso inesorabile ma lento.Neli festeggiamenti di Capodanno scomparvero per un po’, i leader cristiani li sostituirono infatti con, finché nel 1582 Papa Gregorio XIII non lo ristabilì introducendo l’attuale calendario gregoriano. Per secoli, comunque in Inghilterra e Irlanda, a Pisa e a Firenze, tra le altre, il Capodanno continuò a celebrarsi il 25 marzo. Mentre in Spagna il primo giorno dell'anno era fissato al 25 dicembre, in corrispondenza con il Natale.E in Puglia, Calabria e Sardegna si festeggiava il 1 settembre, che equivale al 14 settembre nel calendario gregoriano.Nel Paese più popoloso al mondo, la, l’inizio dell’anno non ha, cambia ogni anno anche se solitamente si svolge tra il mese di gennaio e quello di febbraio tenendo in considerazione il calendario lunare tradizionale e l’astrologia cinese. Secondo l'uso i mesi iniziano infatti in concomitanza con ogni, per cui la data d'inizio del primo può variare di circa 29 giorni, venendo a coincidere con la seconda luna nuova dopo il solstizio d'inverno, evento che può avvenire fra il 21 gennaio e il 20 febbraio del calendario gregoriano.A partire da questa data, le festività durano per quindici giorni, concludendosi con la tradizionale Festa delle lanterne (元宵節T, 元宵节S, yuánxiāojiéP). Oltre che, ovviamente, in Cina, la festività viene celebrata in molti paesi dell'Estremo Oriente, in particolare Corea, Mongolia, Singapore, Malaysia, Nepal, Bhutan, Vietnam (dove prende il nome di Tết Nguyên Ðán) e Giappone (in cui è stata una festività ufficiale fino al 1873) e anche nelle innumerevoli comunità cinesi sparse in tutto il mondo.Comunque sia, oggi, grazie anche alla globalizzazione consumistica, ilnon è più messo in discussione, per quanto la riscoperta delle tradizioni folkloriche locali tiene in vita anche le celebrazioni in altre date. Altrettanto globale è l’usanza di celebrare il passaggio dell’anno con. Ma non mancano usanze più particolari. Nelle Filippine, ad esempio, è buona norma portare in tavola 12 frutti di forma tondeggiante che simboleggiano le monete e quindi la prosperità. mentre in Danimarca piatti e bicchieri vengono lanciati contro le porte. Un rituale in grado di allontanare le influenze negative.Venendo all’Europa, insi brinda con una bevanda a base di vino rosso, spezie, bucce d’arancia e rum che prende il nome di Feuerzangenbowle. InCapodanno invece è il giorno di Ded Moroz, Nonno Gelo, che, accompagnato dalla nipote Sneguročka, la Fanciulla di Neve, porta i suoi doni ai bambini. Nel, Capodanno è tempo di giochi: la frutta secca viene immersa in un liquore infiammato e va pescata con le mani, si mangia una mela sospesa a un filo e si salta in un cerchio formato da 13 candele rosse cercando di non spegnerne nessuna. In, dove quel giorno si festeggia San Basilio – e non San Silvestro – la particolarità è che, una volta superata la soglia di casa, ogni ospite deve rompere un melograno gettandolo per terra: più chicchi si spargono sul pavimento, più fortuna avranno i padroni di casa l’anno che verrà.Dopo aver bevuto una quantità considerevole di birra, iinvece sono soliti bruciare in parte le lattine, facendole deformare con il calore. La combustione viene dunque arrestata gettando i frammenti in acqua fredda e, a secondo della forgia assunta dalla lattina, viene predetto il futuro: se la forma è, per esempio, circolare significa che un matrimonio è nell’aria. Indurante tutto l’anno le famiglie conservano e mettono da parte tutti i piatti e i piattini inutilizzati per poi romperli contro le porte di amici e parenti, in segno di buon auspicio, proprio durante la notte del 31 dicembre. Inè consuetudine invece mangiare per ben 7 volte durante l’ultimo giorno dell’anno per assicurare l’abbondanza nel futuro.Negligrande protagonista è lo zabaione a base di brandy, miele, uova e spezie. In diversi paesi dele in Spagna si è soliti mangiare 12 acini nei 12 secondi che precedono lo scoccare della mezzanotte. Innella notte del 31, i vecchi documenti vengono strappati e lanciati dalle finestre.In, le persone che desiderano un anno ricco di viaggi, allo scoccare del 1° gennaio prendono la loro valigia (vuota) e fanno una passeggiata attorno all’isolato. Usanza ancor più strana e un po’ macabra in, dove molte famiglie usano passare la notte in compagnia dei propri cari deceduti, dormendo per la notte tra 31 dicembre e 1° gennaio in un cimitero. Infine, ina mezzanotte la tradizione vuole che si salti nei laghi ghiacciati in sella ad un tronco d’albero.