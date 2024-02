Oscar Pistorius esce dal carcere. Dovrà seguire una terapia per la rabbia

Oscar Pistorius in libertà vigilata, i dubbi della mamma di Reeva Steenkamp

Il femminicidio a San Valentino

"Una tragedia di proporzioni shakesperiane", così i giudici hanno definito l'omicidio di Reeva Steenkamp, avvenuto il giorno di San Valentino, il 14 febbraio 2013 nella residenza di Pistorius. L'uomo ha sparato alla fidanzata mentre era chiusa in bagno, per poi chiamare i soccorsi. Tuttavia, per la modella non c'era più nulla da fare. L'ex atleta ha ammesso di aver fatto partire dei colpi di pistola verso il bagno, ma ha dichiarato di averla scambiata per un ladro. La madre della vittima ha più volte raccontato che sua figlia quella notte voleva lasciarlo perché esasperata dalla sua gelosia, non ne poteva più. La condanna nel 2016 Nel luglio 2016 Pistorius venne condannato per omicidio a sei anni di carcere. Successivamente, nel novembre 2017, la Corte Suprema d'Appello del Sudafrica aumentò la pena a 13 anni e sei mesi. A nulla servì la mossa choc della difesa, che lo fece entrare in aula senza le protesi: l'accusa riuscì a smontare punto per punto la sua ricostruzione. A dimostrazione di ciò, la fidanzata Reeva aveva fatto le valigie, pronta a partire e le ex di Oscar lo avevano descritto come un uomo spesso in preda alla collera. Lui, l'atleta paralimpico più famoso del mondo, soprannominato Blade Runner per via delle protesi in fibra di carbonio. Nel 2012 fu il primo atleta amputato a gareggiare sia alle Olimpiadi che alle Paraolimpiadi. Una vita divisa tra gli eccessi e la dedizione allo sport. Amava le armi e gli animali selvatici, a tal punto da possedere due tigri bianche, poi vendute a uno zoo perché diventate troppo grandi. Quasi undici anni dopo i fatti drammatici, Pistorius continua a far parlare di sé. Le condizioni per il rilascio Fino alla scadenza della pena, nel dicembre 2029, Pistorius sarà in libertà vigilata tenuto sotto controllo da un funzionario di sorveglianza, che dovrà informare se cercherà opportunità di lavoro o si trasferirà a un nuovo indirizzo. Dovrà frequentare laboratori sulla violenza di genere e sulla gestione della rabbia. Per lui, inoltre, divieto di consumare alcolici e di parlare con i giornalisti.

Dovrà seguire dei corsi per imparare a gestire la rabbia e programmi sulla violenza di genere . Queste le condizioni per la libertà vigilata concessa a Oscar Pistorius. L'ex atleta paralimpico, è stato rilasciato sulla parola dal carcere sudafricano dove stava scontando una condanna per l'omicidio della fidanzata. Il rilascio avviene prima della scadenza della pena, fissata a, che scadranno nel 2029.Una decisione che fa male a June Steenkamp,uccisa: "che abbiamo perso Reeva. Le condizioni imposte dal comitato per la libertà vigilata, che includono corsi di gestione della rabbia e programmi sulla violenza di genere, inviano un chiaro messaggio che la violenza di genere viene presa sul serio. Non potrà però mai esserci giustizia se la persona amata non tornerà mai più, e nessuna quantità di tempo scontato riporterà indietro Reeva. Noi, che rimaniamo indietro, siamo quelli che scontano l'ergastolo. Il mio unico desiderio è che mi sia permesso di vivere i miei ultimi anni in pace, concentrandomi sulla, per continuare l'eredità di Reeva". La libertà condizionale gli era stata concessa a fine novembre scorso. Già in quella occasione la madre della vittima aveva espresso perplessità sulla scarcerazione, dubitando sulla redenzione di Pistorius. “La riabilitazione richiede che qualcuno si impegni onestamente, con la piena verità del suo crimine e delle sue conseguenze – aveva fatto sapre Steenkamp in una nota –se non è in grado di affrontare pienamente la verità”.