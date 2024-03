O Yeong-su condannato per molestie sessuali: guai per l'attore di Squid Game

L'attore sudcoreano O Yeong-su, protagonista della prima stagione di Squid Game, è stato condannato per molestie sessuali.

La sezione di Seongnam del tribunale distrettuale di Suwon ha condannato il 79enne a otto mesi di carcere, pena detentiva sospesa per due anni, e a frequentare 40 ore di programma di recupero contro la violenza sessuale, come ha dichiarato telefonicamente al Guardian un funzionario della corte di giustizia.

Primo sudcoreano vincitore di un Golden Globe per il suo ruolo nello show su Netflix, dove interpreta l’anziano Oh II-nam, uno dei principali antagonisti della prima stagione (vista da almeno 142 milioni di iscritti alla piattaforma), ora a processo per due molestie sessuali avvenute nel 2017, O Yeong-su ha negato le accuse. Mentre lasciava il tribunale, ha poi dichiarato ai giornalisti che ha intenzione di ricorrere in appello contro la decisione. Ha sette giorni di tempo per farlo o la sentenza sarà confermata.

Gli attori di Squid Game Oh Yeong-su e Lee Jung-jae

L’uomo, secondo gli investigatori, avrebbe toccato in modo inappropriato un'attrice, abbracciandola, tenendole la mano e baciandole la guancia. In precedenza aveva detto di aver tenuto la mano della donna mentre la accompagnava nei pressi di un lago. “Mi sono scusato perché [questa persona] ha detto che non ne avrebbe fatto un dramma, ma questo non significa che io ammetta le accuse”, ha dichiarato.

Secondo i media, O è stato incriminato nel 2022 e i pubblici ministeri avevano chiesto una condanna a un anno di carcere. Womenlink, un’organizzazione per i diritti delle donne in Corea del Sud, ha accolto con favore la sentenza e ha esortato l’attore a scusarsi con la vittima.

Il caso assomiglia ad altri che coinvolgono autori di violenze sessuali sul set, che in passato hanno cercato di mascherare le loro violenze sessuali come “favori” e gesti in “amicizia”, ha scritto il gruppo in un post su X. Le polemiche sulle accuse l’hanno quindi costretto ad abbandonare la produzione di un film in uscita prossimamente nel Paese asiatico.