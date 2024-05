Papa Francesco ci è cascato di nuovo: “Il chiacchiericcio è roba da donne”

Il Papa ci è ricascato. Dopo le polemiche dei giorni scorsi per il “c’è troppa frociaggine” riferito agli omosessuali nei seminari e pronunciata durante una riunione a porte chiuse con i vescovi italiani, Bergoglio torna a far discutere. Ieri, infatti, in un’altra riunione anche questa a porte chiuse con i giovani sacerdoti romani, il Pontefice avrebbe chiesto di evitare di sparlare dicendo che “il chiacchiericcio è una roba da donne”.

A riportarlo è il sito ‘Silere non possum'. Non solo, per dire che le cose vanno dette con trasparenza, avrebbe anche aggiunto: "Noi abbiamo i pantaloni, dobbiamo dire le cose”. Un’espressione non nuova a Papa Francesco. In una udienza all’inizio dello scorso anno aveva invitato un gruppo di religiosi ad “avere i pantaloni” appunto e a saper “dire le cose in faccia”, senza sparlare alle spalle.

Sempre secondo lo stesso sito che si occupa di tutto ciò che riguarda il Vaticano, Bergoglio nella riunione a porte chiuse con i giovani sacerdoti romani, rispondendo a uno di loro sulla situazione della diocesi di Roma, avrebbe risposto: "Ci sono problemi di corruzione” ed è la prima volta che usa questa espressione per descrivere i problemi del Vicariato. “Quelli che ci sono nella diocesi sono problemi di corruzione, parlo chiaro. Problemi di corruzione. Io cerco con i vescovi ausiliari di mettere soluzioni a questo, risolvere. La settimana scorsa ho ricevuto una informazione: questo è problematico, questo è problematico. Si deve parlare su questo”, sarebbero state queste le parole pronunciate dal Papa.

Nell'altro caso, dopo le espressioni usate parlando dell'omosessualità all'interno dei seminari, Bergoglio si era scusato dicendo di "non aver mai voluto offendere o esprimersi in termini omofobi” e rivolgendo “le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l’uso di un termine”. Il Pontefice ha voluto ribadire che “nella Chiesa c’è spazio per tutti. Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c’è spazio per tutti. Così come siamo, tutti”.