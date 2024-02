Patriarcato, volantini contro le lotte femministe. "Sono un inno alla violenza"

Volantini contro il femminismo

Affronto alla lotta contro il patriarcato

Le reazioni: "Si inneggia la violenza"

"Se esistesse il, esisterebbero famiglie sane in cui la donna sarebbe rispettata e protetta; in cui il madre sarebbe guida ed esempio; in cui verrebbero insegnati i valori fondamentali come il rispetto, l’onestà, la responsabilità.". È la parte finale dei volantini apparsi nei giorni scorsi sui muri di alcune città italiane, tra cui Milano, Monza, Bergamo, Pavia e in altre località del Comasco. La firma è quella dell’associazione di estrema destra, nata nel 2006 a Faenza come costola femminile di Forza Nuova. I volantini che invitano a boicottare il femminismo sono stati pubblicati anche sulla pagina Facebook dell’associazione: "È la società – si legge nel manifesto antifemminista – che impone, da una parte, modelli di uomini senza forza e vigore, omuncoli deboli, incerti e dai tratti spesso effeminati; dall’altra trasforma la donna in un mero oggetto di consumo".Parole pericolose, che portano con sé un messaggio estremamente dannoso soprattutto in un momento così delicato dove si sta cercando, sempre di più, di parlare della cultura patriarcale della nostra società e di cercare un cambiamento. Parole che si scontrano con quelle usate dal movimento femminista Non una di Meno , e poi diventate slogan, "il violento non è malato, è figlio sano del patriarcato" . Parlare di patriarcato in termini positivi come Evita Perón in Rete ha fatto in questi volantini, è unche, proprio a causa della matrice patriarcale della nostra società, hanno perso la vita per mano dei loro compagni o ex o vivono quotidianamente discriminazioni e violenze. Il patriarcato sminuisce la donna, non la eleva, non la esalta. La considera solo come oggetto o secondo la sua funziona biologica che è quella di mettere al mondo dei bambini.Nel patriarcato non c’è rispetto, la donna è messa in secondo piano rispetto all’uomo. Sempre un passo indietro, mai avanti. Nei casi più gravi, tra gli ultimi in ordine di tempo quello di, il patriarcato uccide. Questo perché la donna non ha diritto di essere libera, in questo caso in ambito sentimentale, non può decidere per se stessa, non può chiudere una relazione altrimenti pagherà questa scelta con la vita. In questo senso, fanno riflettere le altre parole contenute nel volantino della costola femminile di Forza Nuova: "È la società che insegna che tutto si può avere perché tutto è un diritto, compreso il possesso delle persone. È la società che ha prodotto famiglie disgregate, dove la madre fa spesso anche da padre e dove il padre spesso è assente per volontà, o peggio ancora, per imposizione". Il possesso delle persone non è e non sarà mai un diritto, di nessuno.A Monza, il Partito Democratico è intervenuto per chiedere a giunta e consiglio comunale di coprirli e condannarli: "Si tratta di manifesti – si legge in una nota – che si rivelano un pericoloso concentrato di, le battaglie femministe, la minaccia alla convivenza civile, per terminare con l’evocare il patriarcato come la soluzione a tutti i mali. Un inno alla violenza, all’intolleranza, al disprezzo dei diritti civili conquistati nel nostro paese. Un inno all’uomo forte, sì proprio quell’uomo che si è reso protagonista dal gennaio 2023 a oggi di 109 femminicidi di cui 90 registrati in ambito familiare e affettivo. Un inno al totalitarismo e un programma politico contro le ragioni della libertà, della democrazia e delle istituzioni democratiche". È preoccupante leggere ancora dei messaggi come quelli contenuti nei volantini apparsi in alcune città del Nord, sessisti e omofobici. Così come è ancora più preoccupante che quei volantini contengono il pensiero di ancora troppe persone, coloro che non vedono il patriarcato come un problema. E invece lo è, eccome.