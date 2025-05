Pietro Parolin, il silenzioso diplomatico di Papa Francesco che potrebbe guidare la Chiesa di domani

Lo osservi e ti pare un professore universitario, uno di quelli che parlano poco e ascoltano molto. Ma Pietro Parolin è un cardinale, anzi, è il Segretario di Stato vaticano, braccio destro di Papa Francesco e nome che ricorre spesso nelle discussioni sul prossimo conclave.

Nato a Schiavon, in provincia di Vicenza, nel 1955, Parolin ha una lunga carriera diplomatica alle spalle. Ordinato sacerdote nel 1980, ha servito nelle nunziature di Nigeria e Messico, è stato sottosegretario per i Rapporti con gli Stati e nunzio apostolico in Venezuela, prima di essere nominato Segretario di Stato nel 2013 da Papa Francesco.

Su questioni delicate come il ruolo delle donne nella Chiesa, Parolin ha mostrato apertura pur mantenendo posizioni tradizionali. Ha sottolineato l’importanza di valorizzare il contributo femminile nella vita ecclesiale, supportando un maggiore coinvolgimento delle donne negli organismi decisionali, pur rimanendo fedele alla dottrina che riserva il sacerdozio agli uomini. Su aborto e maternità surrogata mantiene la linea conservatrice vaticana, definendo quest’ultima una pratica che “offende la dignità della donna e del bambino”.

Riguardo ai diritti LGBT, il cardinale ha adottato un approccio pastorale simile a quello di Francesco: apertura all’accoglienza delle persone omosessuali nella comunità ecclesiale, pur ribadendo la posizione tradizionale sul matrimonio come unione tra uomo e donna. Ha sostenuto il documento “Fiducia Supplicans” che consente benedizioni per coppie in situazioni “irregolari”

Sulla crisi climatica, Parolin si è fatto portavoce dell’impegno vaticano per la cura del creato. Ha rappresentato la Santa Sede in numerosi vertici sul clima, sostenendo l’enciclica “Laudato Si” e promuovendo accordi internazionali per contrastare il cambiamento climatico e proteggere le popolazioni più vulnerabili.

Con il suo profilo di diplomatico esperto e il suo equilibrio tra tradizione e dialogo, Parolin rappresenta una figura di continuità che potrebbe raccogliere consensi in un futuro conclave, pur non essendo considerato un “rivoluzionario” come talvolta è stato percepito Francesco.