Più papà chiedono congedi per occuparsi dei figli. Anche a rischio licenziamento (ingiusto)

I papà vogliono passare più tempo in famiglia

Congedi per i genitori: perché restano le disuguaglianze

Il caso del lavoratore licenziato per tre giorni di congedo

Prendiamo due fatti: i dati ci dicono cheche scelgono e; un'azienda ha licenziato un uomo , un papà, che aveva chiesto alcuni giorni di congedo parentale per stare con la sua bambina, ma poi è stata costretta a reintegrarlo dal giudice del lavoro. Cos'hanno in comune queste notizie è semplice: trascorrere più tempo con i propri bambini, non è più un'attività per sole mamme (anche se queste rimangono la maggioranza delle lavoratrici anche nel settore cura domestica, oltre ad avere magari un loro impiego), ma è condivisa da tantissimi padri lavoratori, sempre più numerosi. Questo anche grazie ad una maggiore attenzione da parte delle istituzioni all', affinché non ricada più solo sulle donne. Quindi si tratta né più né meno di un passo avanti in termini di parità di genere, o di superamento del gender gap che rende il binomio mamma-lavoratrice ancora davvero difficile da attuare nel nostro Paese.Ecco quindi che un uomo che vuole prendersi cura della sua bimba può ricorrere a misure come il congedo parentale , facoltativo, oltre a quello obbligatorio di paternità. Anche se questa volontà sempre più estesa ancora si scontra con casi come quello avvenuto in provincia di Perugia, con i datori di lavoro costretti a fare marcia indietro sulDicevamo dei dati che dimostrano questo rinnovato interesse dei papà per le 'faccende' familiari. Partiamo da uno dei più recenti e interessanti, emerso da una ricerca di Manageritalia in collaborazione con Ipsos, che dice che l'in Italia vorrebbe avere la possibilità di trascorrere, dicendosi d'accordo sul rendere anche il congedo parentale obbligatorio. Addirittura dal sondaggio emerge che la percentuale maschile è più alta di quella femminile (poco mendo dell'83% tra le manager intervistate). Un impegno, quindi, che è condiviso anche da chi ricopre incarichi di vertice o dirigenziali, che si dice disposto a lasciare questo ruolo temporaneamente pur di potersi godere maggiormente gli anni dell'infanzia e della pre adolescenza dei figli.Addirittura è in aumento anche il numero di chi sceglie invece diper difficoltà nel conciliare il lavoro e la cura di questi. Senza arrivare a tanto, l'adesione ai congedi di paternità dimostra che, però, si assiste a un importante passo avanti verso un futuro in cui alle donne non toccherà più lasciare il lavoro o a rinunciare alla carriera a causa degli impegni a casa, perché questi impegni saranno equamente suddivisi.Cosa che, al momento, non accade. Del, della durata di, i papà lavoratori possono fare uso da due mesi prima alla data presunta del parto ai cinque successivi. Dalla sperimentazione di appena un giorno nel 2012, quindi, in 12 anni si è esteso di appena altri nove, lasciando alle madri (che invece col) il fardello della cura dei figli. C'è da dire che però l'utilizzo del congedo di paternità è aumentato, passando dal 19,23% del 2013 al 48,53% del 2018, fino al(ultimo anno di cui si hanno dati certi). Nonostante gli interventi del governo (come l'estensione dell'indennizzo all'80% della retribuzione anche per il secondo mese di congedo parentale, ma solo nel 2024), poi, rimangonoalmeno a livello territoriale e di impresa.Un'indagine di Save the Children attesta infatti che ad usufruire di più del congedo parentale - che è facoltativo - sono i papà che risiedono al Nord rispetto a quelli del Sud Italia (a parità di caratteristiche individuali e sociali), quelli che sono impiegati in imprese più grandi, che hanno un contratto a tempo indeterminato o a tempo pieno. Insomma il traguardo resta ancora lontano se non si mettono in campo strategie di governo per promuovere un reale cambiamento culturale, che porti gli uomini ad avere davvero la possibilità di stare a casa coi figli, di fare i genitori, non lasciando che questa resti un'opzione facoltativa, che non tutti possono permettersi.Ad esempio l'uomo che, in un'azienda della provincia di Perugia, ha presoparentale ed. Ingiustamente, visto che poi il giudice del lavoro ha imposto con una sentenza il reintegro sul posto di lavoro e il pagamento delle 13 mensilità di stipendio più i contributi persi. Il dipendente, un operaio, voleva prendersi cura dellae permettere così alladopo la maternità. Una mossa che non è piaciuta all'impresa di cui è dipendente, che prima lo ha sospeso, alla vigilia di Natale, e poi lo ha licenziato. I fatti, come ricostruito dai giornali locali, risalgono al 2022, mentre l'uomo era in quell'azienda dal 2019. Così, quando la bimba ha poco più di due anni, il malcapitato in questione ha chiesto di usufruire del congedo parentale per tre giorni a fine novembre.Un uomo è stato ingiustamente licenziato da un'azienda in provincia di Perugia per aver fatto la spesa ed essere rimasto a casa nei tre giorni di congedo parentali trascorsi con la figlia piccolaMa a metà dicembre arriva dall'azienda una "contestazione di addebito disciplinare", giustificata da un "", cioè l'aver sì accompagnato e poi ripreso la bambina al nido, ma usufruendo del tempo in mezzo facendo una "breve sosta" al bar, la spesa al supermercato e trascorrendo "il resto del tempo in casa".che per i datori di lavoro sarebbero stati "con la funzione del congedo". Un atto impugnato dall'operaio, ma l'azienda ribadisce che "alla luce di quanto emerso dagli accertamenti investigativi", l'uomo abbia passato quei tre giorni non a dedicarsi "alla cura" della bimba ma a fare compere e a casa. L'avvocataha invece proposto una visione diversa (e più realistica), grazie a una lettura congiunta del Jobs Act e del testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Una versione che ha convinto il giudice, della sezione Lavoro del tribunale civile di Perugia, il quale ha infatti stabilito come il congedo parentale sia stato "destinato ae della prole, come quelle del riassetto della casa, alla preparazione dei pasti, anche nella prospettiva di un'agevolazione della madre per la ripresa dell'attività di lavoro". "Si tratta di una delle prime pronunce del panorama nazionale - commenta l'avvocata dell'uomo - che mette in luce la funzione del congedo parentale in relazione alladi cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare". Ora l'operaio dovrà decidere se tornare a lavorare nell'azienda o convertire il reintegro nel pagamento di altre 15 mensilità.