Accendete il bluetooth e collegate le cuffie. Perché oggi, lunedì 13 giugno, partono le playlist di Luce! con le canzoni – le migliori hit della musica italiana e internazionale – che meglio raccontano il mondo di oggi e quello che diventerà domani. “Born to Be a Light” è la prima playlist che può essere ascoltata qui sul nostro sito e su Spotify. Dieci canzoni – spoiler: ci sono Blanco, Dua Lipa, Elodie, etc. – che hanno il potere di accendere una Luce su quello che siamo e che vogliamo essere. Perché forse la musica è uno dei mezzi più in grado di intercettare il cambiamento e di dar voce a chi molto spesso è costretto a rimanere in un cono d’ombra. O forse, molto più semplicemente, perché la musica, come nient’altro, riesce a trasmettere sempre qualcosa a chi ascolta. Che si parli di amore, di felicità, di tristezza, di gioia, di voglia di ballare, ma anche di diritti, di inclusione, di identità, di diversità, di coesione sociale. Tanti, tantissimi temi, talmente importanti oggi che non meritano solo di essere raccontati, vanno anche cantati, suonati, sentiti, ascoltati. Ecco come nascono le playlist di Luce!, che ogni due settimane saranno dedicate a un argomento diverso. Oggi partiamo con Born to Be a Light, con 10 canzoni in grado di accendere una Luce in ognun* di noi. Quali sono? Eccole…

…. e buon ascolto ❤️

Born to Be a Light, ecco le 10 canzoni della prima playlist di Luce!

1) Elodie – Bagno a mezzanotte

2) The Weekend – Blinding Lights

3) Ornella Vanoni – Senza Paura

4) Florence and the Machine – Dog Days Are Over

5) Katrina and the Waves – Walking on Sunshine

6) Lady Gaga – Born This Way

7) Meduza – Piece Of Your Heart (Alok Remix)

8) Blanco – Finché non mi seppeliscono

9) Dua Lipa – IDGAF

10) Born to Be Alive – Patick Hernandez