Il potere della parola: “La lingua è atto identitario e dialogo”

“Parole - Femminile Plurale” si intitolava così la 18ª edizione del Forum Donne di Avis Regionale Toscana, che si è svolto ieri nel tardo pomeriggio a Palazzo Strozzi Sacrati di Firenze.

Al centro dell’iniziativa un dibattito pubblico sul ruolo del linguaggio nella creazione di rapporti sociali più equi, cui hanno partecipato la sociolinguista Vera Gheno, il presidente del Gabinetto Vieusseux Riccardo Nencini e, in rappresentanza dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, Anna Benedetto. A moderare Guglielmo Vezzosi de La Nazione.

18° Forum Donne Avis Regionale Toscana

Il sessismo della lingua italiana

Davanti a una platea gremita di persone, i relatori sono entrati immediatamente nel vivo di un confronto incentrato sulla capacità – per meglio dire sul potere – che l’uso delle parole possiede per determinare non soltanto la realtà che ci circonda, ma anche e in primo luogo noi stessi e gli altri: “Per affrontare la questione del sessismo della lingua italiana – è stato il commento di Vera Gheno – parto dallo scritto omonimo di Alma Sabatini ‘Sessismo nella lingua italiana’ sottolineando che la preposizione utilizzata dall’autrice non è casuale. Era il 1986-87: Sabatini ci insegna che, come tutte le lingue di cultura, l’italiano non è sessista di per sé, piuttosto nel modo in cui scegliamo di impiegarlo. La nostra lingua contiene già tutti gli strumenti per essere usata in maniera equa, eppure questo non accade, perché si porta dentro un’identità androcentrica – città, medicina, società, ecc. sono a misura d’uomo –, che nel corso dei secoli ha portato a considerare la donna un accessorio, uno scarto genetico. Dunque la lingua non può che riprodurre queste dissimmetrie, e la forma base delle parole è al maschile – direttore, ministro, avvocato ecc. Sono però ottimista, perché, seppur lento, il cambiamento si sta verificando: la lingua cambia al cambiare della realtà; ogni giorno vengono create parole nuove, per identificare qualcosa che entra per la prima volta a far parte della nostra realtà. Se non nominiamo un problema – conclude Gheno – non significa che questo non esista, ma è certo che viva in secondo piano. Usare i femminili sicuramente serve per abituare il cervello alla normale alternanza dei generi”.

Riccardo Nencini

Riccardo Nencini ha commentato il modo in cui le giovani generazioni percepiscono il cambiamento – della lingua come dei tempi e della società – attraverso l’utilizzo delle più moderne tecnologie e dei social network, come moltiplicatori di linguaggi e di tendenze tra gli adulti del futuro: “Se applico l’Intelligenza Artificiale ai vari temi umanistici, comprese la lingua e la letteratura, e se mi affido a Chatgpt per stendere un testo, ne risulterà un prodotto perfetto dal punto di vista grammaticale, che sicuramente terrà conto del corretto abbinamento di genere alle parole, perché è questo che la programmazione dell’algoritmo prevede. Ma dobbiamo stare attenti a non far perdere alla parola quella dimensione umana, che ci porta ad essere ciò che siamo diventati. Il vero punto di passaggio nella storia dell’umanità non è stata l’invenzione della ruota, ma il racconto, quando le persone hanno imparato a riunirsi per raccontare del proprio quotidiano. Se oggi impoveriamo la parola ci priveremo della conoscenza profonda dei significati che si porta dietro. Perché scrivere in un messaggio ‘TVB’ non è come scrivere ‘Io ti amo’”.

Ad Anna Benedetto è spettato poi il compito di spiegare la gestione delle notizie nel rispetto di genere, e l’approfondimento delle indicazioni poste in essere nel codice deontologico dall’Ordine dei giornalisti: “Il Testo unico dei doveri del giornalista nasce dall’esigenza di armonizzare una serie di documenti deontologici che avevano avuto un lungo percorso di genesi. Per quanto riguarda casi di femminicidio, violenza, molestie, discriminazioni e fatti di cronaca, che coinvolgono aspetti legati all’orientamento e all’identità sessuale, il giornalista deve prestare attenzione ad evitare stereotipi, espressioni e immagini lesive della dignità della persona; attenersi a un linguaggio rispettoso, all’essenzialità della notizia e prestare attenzione a non alimentare la spettacolarizzazione della violenza. Non deve usare espressioni, termini e immagini che sminuiscano la gravità del fatto commesso e deve attenersi ad una narrazione rispettosa anche dei familiari delle persone coinvolte”.

Potere e inclusione

Vera Gheno

La lingua è potere, con le parole si compiono azioni che hanno conseguenze: “A scuola manca l’insegnamento della capacità di ragionare sul linguaggio – ha puntualizzato Gheno nel secondo giro di interventi –; la grammatica viene insegnata molto bene, ma manca un’attività critica sulla lingua: come nasce o muore un termine e perché succede. Se analizzate, queste cose permettono di comprendere che il cambiamento è qualcosa di naturale, di perfettamente normale. Con le parole non ci limitiamo a comunicare, ma ci definiamo: la lingua è un potentissimo atto identitario. Noi siamo i nostri nomi, i nomi sono le nostre etichette. La lingua è anche un atto identitario collettivo attraverso il quale riconosco la mia stessa tribù, che parla un linguaggio identico al mio.

Ecco perché quando chiedo ad una persona di cambiare le parole del proprio vocabolario, vado a toccare le corde della sua identità, quelle in cui si è identificato per tutta la vita. Le persone dovrebbero dunque accostarsi alla possibilità di conoscere altro come ad una grande opportunità, accettare di fare parte di un grande panta rei, perché la lingua è dialogo con noi stessi, con gli altri e con la realtà che ci circonda e non può rimanere statica. Le persone che fanno parte dei gruppi di potere hanno più possibilità di decidere cosa fare con le parole – conclude Gheno –. Il nostro lessico ce lo insegna: si parte con la segregazione, si fa un passo in avanti e si parla di tolleranza – cioè di ‘sopportazione’ di qualcuno che però non si ritiene pari a sé stessi –, poi si arriva all’integrazione – ‘se fai finta di essere come noi, allora ti consideriamo parte della società’ – e infine all’inclusione, cioè alla capacità di accogliere e non discriminare”.

A commentare l’inclusività in una regione considerata particolarmente propensa come la Toscana è stato Riccardo Nencini: “Che la Toscana sia una terra di diritti e di accoglienza ce lo dimostrano i numeri dell’Università: ai primi posti in Italia per numero di ragazze iscritte, nettamente superiore rispetto ai maschi, non solo nell’ambito delle materie letterarie, ma anche in quello di alcune materie scientifiche, penso per esempio alla Medicina. È stato detto che la parola serve anche a supportare il potere, ed io concordo. L’uso della parola è decisivo per determinare la propria libertà: più donne che studiano significa più donne che accedono alla conoscenza e, di conseguenza, ai vari livelli di potere. Guardando alla storia – chiosa Nencini – incontriamo la radice delle caratteristiche positive della Toscana nell’esser figlia della civiltà etrusca: il ruolo diverso delle donne nella sua società gettò le fondamenta per generare delle radici ribellistiche”.

Anna Benedetto

A concludere i lavori è stato un secondo intervento della giornalista Benedetto, che ha raccontato la genesi dell’utilizzo della parola “femminicidio” nel giornalismo italiano, a partire dall’impegno della giornalista Silvia Garambois, fondatrice di Giulia (Associazione Giornaliste Unite Libere e Autonome) a favore dei diritti delle donne, “nel contesto dei quali esiste un confronto anche generazionale sull’uso della lingua. Io, per esempio, scelgo di utilizzare lo schwa ed un linguaggio più ampio possibile, non solo in senso binario. Per quanto riguarda la genesi e l’utilizzo di termini specifici che prima non esistevano, come appunto la parola femminicidio, è stato necessario che fosse Roberto Saviano ad usare pubblicamente il termine, perché venisse accettato dalla comunità giornalistica e, di conseguenza, dall’opinione pubblica”.

A concludere l’iniziativa lo spettacolo “Perfetta” di Geppi Cucciari, al Teatro Niccolini di Firenze.