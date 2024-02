Presepe a scuola, "vietare di vietarlo". Ma lo Stato laico protesta

La proposta di legge per proteggere il presepe

Discriminazione e attentato

Le reazioni alla proposta

Giù le mani dal. È quanto chiede, in sostanza,depositata in Senato da Fratelli d’Italia, con prima firmataria Lavinia Mennunni. Il provvedimento mira a impedire che vengano vietate "iniziative promosse da genitori, studenti o da competenti organi scolastici per proseguire attività legate alle tradizionali celebrazioni legate al Natale e alla Pasqua cristiana" come il "presepe, recite e altre manifestazioni".Secondo il partito di Giorgia Meloni "è assolutamente inaccettabile" la decisione di alcuni istituti scolastici di preferire " una festa che è avulsa da qualsiasi contesto commemorativo storico culturale attinente alla nostra Nazione e che, in quanto priva di qualsivoglia contenuto etico, è destinata ad assumere una connotazione meramente edonistico-consumistica". Non rispettiamoquindi,direttamente. Anche perché, laddove la proposta dovesse diventare legge, per i dirigenti che acconsentiranno alla rimozione del presepe scatteranno provvedimenti e l’apertura di un procedimento disciplinare.Per la senatrice di FdI "consentire la trasformazione delle Sacre festività cristiane in altra anonima tipologia di celebrazione" costituirebbe "unanei confronti degli alunni e delle rispettive famiglie praticanti la religione maggioritaria" oltre che "unai valori e alla tradizione più profonda del nostro popolo".Nel primo caso la parola è giusta, peccato che dovrebbe essere usata al contrario. Perché in questo caso l’unica discriminazione è nei confronti dei tantiche frequentano le scuole del nostro Paese, non per quelli praticanti la religione maggioritaria. Tra l’altro andrebbe ricordato che, dove la scuola è aperta a alunni di tutte le fedi. Per non parlare della parola attentato. Perché se di attentato si deve parlare – nonostante il termine risulti alquanto esagerato all’interno di questa discussione – bisogna fare riferimento a quello nei confronti delladella scuola. Perché è proprio questo che la proposta di legge mira ad abolire, non i valori e le tradizioni profondo del nostro popolo.Sul tema, che in poche ore ha scatenato numerose polemiche, è intervenuta, che dirige il Cesare Pesenti di Bergamo, istituto professionale dove sono presenti 40 etnie di studenti. "Questo ddl – afferma –. Non c’è un ambiente ostile nelle scuole e la nostra è multietnica. Esponiamo i nostri simboli senza aver mai ricevuto alcuna obiezione e rispettiamo il Ramadan di alcuni allievi".A Romaè preside del complesso Simonetta Salacone, tra Torpignattara e Centocelle, cinque plessi per 1.400 alunni tra i 3 e i 13 anni, moltissimi stranieri, appartenenti a 20 diverse etnie, il Bangladesh innanzitutto. Per la dirigente scolastica la multiculturalità della scuola è "una ricchezza che viviamo costantemente, un confronto tra lingue e cultura., non risponde anche all'autonomia della scuola". Critiche sono arrivate anche dal sindacato Flc Cgil attraverso le parole della segretaria generale: "Tutti si devono ricordare che viviamo in un. Operazioni come questa che interferiscono tra l’altro con l’autonomia delle scuole, non sono accettabili. Sosterremo in tutti i modi il principio dell’autonomia scolastica e della laicità della scuola pubblica. Si rileggano la Costituzione". Lo stesso comparto scuola, partendo proprio dai responsabili degli istituti, disapprova la proposta di legge di Fratelli d’Italia: "Bisogna certamente tener presente le tradizioni del Paese – ha detto il presidente nazionale dell’Associazione presidi, Antonello Giannelli – ma. Ci sarà comunque modo, nel dibattito parlamentare, di valutare bene il da fare". Insomma, la proposta di legge è appena nata, ma ha già fatto molto discutere come era presumibile. Perché è un altro piccolo, ma importante tassello verso la non inclusione.