Da Milano a Bologna, il popolo del Pride ha marciato per i diritti. Di tutti e tutte

Le comunità LGBTQ+ hanno inondato le strade delle proprie città nel giorno dell’anniversario dei moti di Stonewall, simbolico evento da cui nascono le prive rivolte delle comunità queer per rivendicare la propria esistenza. Il caldo non ha fermato le marce che hanno raccolto circa 50mila persone nel capoluogo emiliano e più di 300mila in quello lombardo.

Il Rivolta Pride di Bologna

Completamente autogestito, organizzato da un’assemblea di collettivi, associazioni e attivist*, il Rivolta Pride ha sfilato per le strade di Bologna nel giorno dell’anniversario dei moti di Stonewall, ma anche del Pride di Budapest, svolto in opposizione alla legge voluta dal presidente Orban che ne vieta l’organizzazione. Nel documento politico del Rivolta, si esprime solidarietà alla manifestazione ungherese e si ricorda che l’evento storico dei moti di Stonewall nasce, appunto, come una rivolta.

I temi del Rivolta Pride

Il Rivolta Pride è una manifestazione all’insegna dell’intersezionalità, che riunisce in sé diversi temi e rivendicazioni fortemente politici. Grande sostegno alle persone trans, che si trovano “sotto un attacco globale - si legge nel comunicato - che oscilla tra un negazionismo (...) e un omonazionalismo (...)” e che sono “oggetto di una violenza sistemica e strutturale”. Ma anche lotta “contro il genocidio in Palestina e contro il pinkwashing messo in atto da Israele”: un tema che nei pride di Napoli e Milano ha provocato polemiche e diserzioni, ma che a Bologna viene portato avanti con voce forte. Si aggiunge a queste rivendicazioni quella del diritto alla salute, in particolare alla salute sessuale in relazione a “un preoccupante aumento delle nuove diagnosi di HIV”, e quella del diritto alla famiglia “per tutte le famiglie”. Infine, si aggiungono i temi della giustizia climatica e del diritto alla casa: il Rivolta Pride punta in particolare il dito contro la propria città e contro le politiche di gentrificazione, la turistificazione e l’aumento dei prezzi a Bologna. E grazie alla collaborazione con il gruppo “Bologna for Climate Justice”, l’impegno ecologico si è trasformato in un impegno concreto del corteo per evitare il più possibile rifiuti e sprechi.

Come previsto, la marcia per le strade di Bologna è stata forte e politicizzata, con diversi interventi sui temi in gioco: dalla salute e l’importanza della prevenzione, alla legge sulle unioni civili e il bisogno di matrimonio egualitario, dall’importanza degli spazi pubblici e liberi alla situazione politica critica per le persone LGBTQ+. Accanto ai consueti arcobaleni, tantissime le kefiah e le bandiere palestinesi, portate come simbolo del sostegno al popolo di Gaza.

Un Pride senza sponsor

A differenza di quanto avviene in altre città italiane, Rivolta Pride non ha (scentemente e orgogliosamente) né sponsor né patrocini. Dopo anni di convivenza tra un Pride ufficiale e un Pride alternativo, nel 2021 i gruppi dietro i due eventi si sono uniti in un’assemblea che ora organizza la parata cittadina sotto lo stesso nome e con una forma organizzativa orizzontale. “Il Rivolta Pride non ha nessun tipo di sponsor, rifiuta il rainbow-washing di aziende, Stati e istituzioni e lotta per una liberazione collettiva che sia per tutt*”, spiega l’organizzazione.

Attenzione all’accessibilità

Per garantire davvero la partecipazione di tutte e tutti, il Rivolta Pride pone grande attenzione al tema dell’accessibilità: nel corteo erano presenti le attiviste del “Gruppo Simpatia”, pronte ad intervenire in caso di necessità; sono stati distribuiti acqua e tappi per le orecchie; sulla mappa del percorso erano indicati i bagni completamente o parzialmente accessibili; sono stati predisposti degli spazi di defaticamento e di decompressione sia in luoghi fisici lungo il percorso del corteo che all’interno del corteo stesso, grazie al trenino delle Famiglie Arcobaleno.

Il Pride di Milano

Una cinquantina di carri e circa 350mila persone colorate. In un momento in cui la storia racconta di bombe a pioggia dal cielo, oggi al Milano Pride 2025 c’è un’esplosione di colori, musica e richiesta di diritti. Una manifestazione che, come solito, non ha lesinato polemiche e critiche nei confronti del Governo Meloni. I carri della parata oltre a musica e danze promuovono messaggi ricchi di contenuti importanti: molte bandiere a sostegno della Palestina, slogan che richiedono parità di diritti e un locale milanese che ha portato in parata una bara con la scritta “Diritti”.

Quindi sí, tanta Musica e colori, ma non solo. “Festa? Il Pride è un modo per fare massa critica e dimostrare che ci siamo e che non stiamo zitti di fronte alle ingiustizie e ai diritti negati. In Italia come in tutto il resto del mondo” è il commento di alcuni attivisti in corteo. E il pensiero va al Pride di Budapest, gemellato proprio con quello di Milano. Bandiere, striscioni, ghirlande e cerchietti rigorosamente arcobaleno: il serpentone colorato ha percorso le strade principali del centro di Milano sino ad arrivare all’Arco della Pace. “Io sono eterosessuale e sono al Pride perché è giusto sostenere ogni manifestazione che tenga alta l’attenzione sui diritti di ognuno” è stato il commento di una ragazza arrivata da Pordenone proprio per partecipare al Milano Pride. E sui carri la festa ha visto la partecipazione di diversi volti noti, fra cui anche la cantante Levante.