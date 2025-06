Guglielmo Scilla contro il Roma Pride 2025: “È finanziato da Starbucks, che sostiene Israele”

L’annuncio sui social a meno di 48 ore dall’evento ha aperto il vaso di Pandora: Starbucks è tra i basic sponsor del Roma Pride 2025, in programma domani nella Capitale. Che significa ‘basic sponsor’? Quelli da cui la manifestazione prende soldi, i finanziatori, chi garantisce in soldoni (è proprio il caso di dirlo) che la parata dell’orgoglio LGBTQIA+ possa svolgersi. Un fatto che ha scatenato nelle ultime ore un’accesissima polemica contro gli organizzatori e che ha spaccato in due l’opinione pubblica, creando una divisione che non può che nuocere alla comunità stessa.

Ma dov’è il problema, se un marchio conosciuto in tutto il mondo come Starbucks decide di sponsorizzare il Pride? Sta nel fatto che da mesi l’azienda sia al centro di un boicottaggio internazionale per i legami finanziari con aziende coinvolte nel conflitto in Palestina ed è accusata di “sostenere Israele”.

La denuncia: “Pagati da chi sostiene il massacro”

Guglielmo Scilla, content creator e artista, ma soprattutto una voce influente nel campo dei diritti LGBTQIA+ in Italia, è stato tra i primi a denunciare il fatto sui suoi social: “Il mio vuole essere uno spunto di riflessione. Leggiamo insieme un punto del manifesto del Roma Pride che si schiera fermamente contro ogni forma di oppressione, le guerre sono scelte di potere di chi governa, condanniamo la strage in corso a Gaza perpetrata dal governo israeliano, chiediamo il cessate il fuoco, rifiutiamo ogni strumentalizzazione dei simboli e dei diritti LGBTQIA+ come strumenti di propaganda bellica’. E poi mi fanno questo post con la comunicazione che tra i basic sponsor del Roma Pride c’è Starbucks”, spiega in una serie di Instagram. Da cui poi fa riferimento all’app NoThanks, “che permette di avere un occhio più attento e consapevole di quelle che sono le attività di brand soprattutto in relazione al massacro che sta avvenendo a Gaza. Tra i brand peggiori c’è proprio Starbucks” aggiunge Scilla.

“Censura contraria ai nostri valori”

Che si dice amareggiato di dover denunciare quanto sta accadendo, non solo la scelta del marchio di caffetterie, ma ancor più dalla politica di censura adottata dagli organizzatori del Roma Pride. “Sotto a quel post c’erano un sacco di commenti di persone colpite e scosse da questa dichiarazione. E la loro risposta, invece che aprirsi a un dialogo, a una risposta, è stata disattivare la possibilità di commentare. È una roba veramente antidemocratica, è tutto ciò che va contro il Pride”.

Ancora, Guglielmo Scilla precisa: “Capisco che le nostre tasche non hanno un fondo, ma qui rischiamo di cavalcare questo trend, di sfruttare temi sensibili – la famiglia, i bambini e adesso noi, l’omosessualità, la diversità – per fare i nostri porci comodi. E comprendo l’errore, ne ho fatti tanti simili in passato, ma una cosa che non ho mai fatto è censurare l’indignazione delle persone perché mi ha permesso di crescere e capire meglio chi sono e mi permetterà in futuro di comprendere quali sono i limiti della mia etica. Ecco questi non sono miei”.

La spaccatura

Infine ha invitato tutti a non confondere i valori del Pride con le scelte discutibili di chi lo organizza: “Ma il mio invito è di andare. Andateci comunque, perché il Pride prima di essere delle associazioni, prima di venire gestito dai brand e di essere una macchina di soldi e visibilità in realtà è qualcosa che è nato da noi. Se non ci andiamo il rischio è di perdere due volte per assurdo.”

Anche Arcigay Roma ha annunciato tramite i social che sfilerà, ma con una postura critica: “Riteniamo che non possa esistere alcuna manifestazione d’orgoglio queer che ignori l’oppressione genocida di Israele sul popolo palestinese, dichiarando solidarietà e al contempo raccogliendo sponsor come Starbucks, Disney e P&G –, scrivono nel post – Vogliamo che in questi tempi bui i pride siano spazi di lotta e rivendicazione collettiva, rifiutando di venderci come target commerciali a un mercato complice di morte e oppressione”.

Altre attiviste e attivisti o semplici appartenenti alla comunità LGBTQIA+hanno invece scelto di non prendere parte alla manifestazione nella Capitale, scegliendo magari di partecipare alla parata alternativa nello stesso giorno del Roma Pride, a Ostiense, organizzata dal collettivo Priot – Pride Is Not For Sale.

Starbucks e conflitto a Gaza: il nodo sindacale

Negli ultimi mesi, diversi brand globali sono finiti nel mirino di campagne di boicottaggio per presunti legami economici o politici con Israele nel contesto della guerra a Gaza. Tra i nomi più citati figurano McDonald’s, HP, Puma e Coca-Cola, accusati da attivisti e ONG di trarre profitto da operazioni in territori occupati o di supportare, direttamente o indirettamente, l’esercito israeliano. In molti casi le accuse si basano su contratti, partnership commerciali o donazioni avvenute negli anni. Anche se non sempre confermate, queste relazioni alimentano la richiesta, da parte dei consumatori, di maggiore trasparenza e responsabilità etica nelle scelte aziendali.

Anche Starbucks è stata travolta da queste proteste e accuse. Ma cosa c’è dietro? E quali sono le implicazioni per chi, come molti lavoratori e consumatori, crede nella giustizia sociale e nella difesa dei diritti umani?

Tutto è esploso nell’ottobre 2023, quando il sindacato Starbucks Workers United ha espresso solidarietà alla Palestina in un post. L’azienda ha risposto prendendo le distanze e avviando una causa legale contro il sindacato, accusandolo di aver danneggiato l’immagine del marchio.

Molti hanno visto nella mossa una scelta politica, in un momento in cui il bombardamento di Gaza da parte di Israele aveva già causato migliaia di vittime civili. La reazione dell’azienda ha suscitato indignazione e alimentato il boicottaggio. “Volevamo solo esprimere dolore per la morte di civili innocenti”, ha dichiarato Maya, una barista e sindacalista che lavora in una caffetteria di Philadelphia. “La risposta dell’azienda ci ha fatto capire che la neutralità vale solo quando non disturba il potere”.

Le posizioni ufficiali e le domande che restano

Starbucks ha affermato di non finanziare né Israele né alcun governo, e ha precisato di non avere più punti vendita nel paese dal 2003. Tuttavia, in un contesto così polarizzato, la reazione contro il sindacato è stata percepita da molti come una forma di complicità. Le accuse di finanziamenti diretti a Israele sono state smentite anche da fact-checker indipendenti, ma la credibilità dell’azienda è stata comunque colpita dalla sua gestione comunicativa e legale.

Il caso del brand solleva interrogativi fondamentali per chi difende i diritti umani: può un’azienda punire i suoi lavoratori per aver espresso empatia verso le vittime? E fino a che punto è lecito anteporre la tutela del brand alla libertà di parola e all’etica sociale? Oggi più che mai, chi consuma ha il potere e la responsabilità di chiedere trasparenza. Perché la giustizia non si serve solo nelle aule dei tribunali, ma anche al banco di un caffè.