Pride, l'Italia si tinge d'arcobaleno. A Bari la madrina è la trans manganellata a Milano

A Bari la madrina è la trans Bruna

Onda Pride, qui Torino

Pride, un'onda con cui l’Italia si tinge d’arcobaleno. E a Bari la madrina onoraria è Bruna, la trans colpita a manganellate a Milano , qualche settimana fa. Nella giornata odierna, 17 giugno, sonoattraversate dall’ Onda arcobaleno , la grande manifestazione a sostegno dei diritti delle persone lgbtqi+ È un sabato di 'orgoglio' a Torino, a Bari, a Bergamo, a La Spezia, a Mantova, a Civitanova Marche, a Parma, a Treviso, a Varese. “Ancora una straordinaria giornata di mobilitazione” dichiara, segretario generale di Arcigay. “Dopo i numeri straordinari dello scorso weekend, altre dieci città celebrano l'orgoglio delle persone lgbtqi+ e rivendicano i diritti” aggiunge.Poi la stoccata al governo. “Al quarto fine settimana di questa fragorosa onda , registriamo il silenzio spesso della premier Meloni e del suo governo. Allora voglio chiederle io, esplicitamente: presidente, cosa risponde alleche oggi, come negli ultimi tre weekend, riempiono le piazze e chiedono passi concreti verso la” conclude Piazzoni.Nel capoluogo pugliese l’onda arcobaleno si è ritrovata nel primo pomeriggio, in piazza Umberto I. Per questa giornata, l'orgoglio di Bari ha potuto contare su una Bruna, la donna transessuale aggredita a manganellate dalla polizia locale a Milano poche settimane fa.“Non potrò essere a Bari perché il mio passaporto non è ancora arrivato ma sono molto contenta e vi ringrazio di cuore. In questo periodo ho sofferto ma mi sto riprendendo.per questa parata” dice Bruna ininviato per al coordinamento dell'associazione barese di cui è la madrina onoraria. Il coordinamento dell'associazione barese, promotrice della parata, spiega perché la scelta è ricaduta su Bruna: “Non vogliamo madrine patinate, che rivelano ignoranza e posizioni retrive sui nostri diritti. Non ci servono pop star per renderci conto del” spiega in una nota.E aggiunge: “Serve una presa di coscienza urgente delle, sulla sua pelle. E su una denuncia sporta per tortura aggravata. Bruna per noi rappresenta tutta la strada che c'è ancora da fare. E nominarla madrina onoraria è l'abbraccio di una comunità alle stigmatizzazioni con l'odore della strada, lontano da ogni commerciabilità delle nostre istanze”.perché c'è una giustificazione morale che tocca la vita delle persone Lgbtqia+”. Sono le parole del coordinatore del Torino Pride,, prima della partenza del corteo che ha sfilato, dal primo pomeriggio, partendo dal, per le strade della città.“Come dice Michela Murgia che differenza c'è per una famiglia omogenitoriale fra una bastonata e una circolare di un prefetto che nega che loro sono una famiglia? ” si domanda ironicamente Giusta. “Stiamo assistendo a una recrudescenza diperché qualcuno, in qualche modo, si sente ancora più giustificato nel portare avanti questa discriminazione” prosegue il coordinatore ricordando che “viviamo in un sistema che genera violenza istituzionale”. In questa giornata “meravigliosa”, la parata è ricca di significati. “Sfiliamo con i nostri corpi,, i nostri sogni e le nostre speranze per un oggi e un domani migliore legando insieme tanti temi di diritti per tutti” aggiunge Giusta.L’obiettivo è chiaro: “Cercheremo di costruire un grande momento potente di alleanza fra movimenti che provi ache ancora prova a discriminarci e usarci violenza” prosegue ancora ricordando che sono in almeno 15mila. Per la prima volta, la parata arcobaleno è partita da un quartiere periferico. E la scelta non è stata casuale. “Da tempo volevamo che la manifestazione toccasse le periferie e risvegliasse l'orgoglio che queste zone hanno. E questo orgoglio lo portiamo orgogliosamente tutti insieme in giro per la città” dice Giusti. La parata è partita da davanti la sede circoscrizione 7 dove proprio oggi nel cortile è stata inaugurata una panchina arcobaleno