Le radici contano più delle ali. Progetto Happiness e la lezione Geoffrey, che è tornato nella tribù Chewa del Malawi

Immagina di realizzare il sogno di studiare all’estero, di vedere il mondo, di aprirti a nuove opportunità. E poi – invece di restare lontano – decidere di tornare indietro. Tornare a camminare sulla terra rossa del tuo villaggio, a vivere sotto l’ombra di un baobab sacro, a seminare nuove speranze. Nel cuore del Malawi, tra campi arsi dal sole e villaggi costruiti con cura intorno a maestosi alberi, ho incontrato Geoffrey. In un luogo dove la povertà e i cambiamenti climatici sembrano soffocare ogni sogno, lui ha scelto di tornare. Non per sé, ma per gli altri. Non per raccontare il mondo che aveva visto, ma per cambiarlo da dentro.

Sotto l’ombra di un baobab: l’inizio di una storia che cambia tutto

Mi ricordo esattamente il momento in cui ho capito chi fosse davvero Geoffrey. Stavamo entrando nel villaggio, accolti dal ritmo dei tamburi e dai sorrisi delle donne Chewa.

Sotto un baobab antico, mentre pestavamo insieme il mais, Geoffrey si è fermato a guardare i bambini che ridevano. E con una calma straordinaria mi ha detto: "Sono tornato per loro. Io sono il fertilizzante della mia cultura". Quelle parole sono rimaste con me. Durante i giorni trascorsi accanto a lui ho visto il suo lavoro: piantare alberi, costruire scuole, ascoltare le storie di chi ha perso tutto e aiutare a ritrovare la speranza. Con piccoli gesti, ogni giorno, Geoffrey sta facendo rifiorire un’intera comunità.

Restare quando sarebbe più facile partire

Tra i Chewa, essere leader non significa guidare dall’alto, ma camminare con il tuo popolo, condividere fatica e sogni. E Geoffrey ha incarnato tutto questo. Ha trasformato la sua istruzione in un dono collettivo. Ha messo radici profonde nel suo villaggio, rifiutando il miraggio di una vita più facile altrove. Ha dimostrato che la felicità non sta nel possedere, ma nel prendersi cura. Ogni albero che cresce grazie al suo progetto non è solo una fonte di cibo o di riparo: è un atto di fiducia nel futuro. Un messaggio silenzioso alle nuove generazioni.

Radici, ritorni e promesse: le tre verità di Geoffrey

Camminare accanto a Geoffrey tra gli alberi che ha piantato è stato come riscoprire alcune verità che spesso dimentichiamo. Non mi ha mai fatto un discorso formale. Non ha mai cercato di insegnarmi nulla. Eppure, osservandolo, ho capito che la felicità più autentica nasce quando scegli di restituire. Geoffrey ha avuto la possibilità di costruirsi una vita altrove, lontano dalle fatiche del villaggio. Eppure ha deciso di tornare, di mettere la sua istruzione, il suo tempo e la sua energia al servizio della sua comunità. Il vero successo non è arrivare lontano. È saper tornare, e tendere la mano a chi ti ha cresciuto. Accanto a lui ho imparato anche un’altra cosa: le radici contano più delle ali. Vedere il mondo è prezioso, apre la mente, mostra orizzonti nuovi. Ma è solo conoscendo le proprie radici che si può camminare davvero saldo.

Geoffrey non ha dimenticato il profumo della sua terra, né il suono dei tamburi sotto al baobab. Chi sa da dove viene, sa anche dove vuole andare. Infine, ogni gesto di Geoffrey mi ha ricordato che i cambiamenti più grandi cominciano da gesti piccoli. Piantare un albero può sembrare un atto minuscolo, quasi invisibile. Eppure, ogni seme custodisce una promessa: di cibo, di ombra, di futuro. Un gesto che sembra insignificante oggi può diventare domani la differenza tra la speranza e la resa.

E noi, cosa stiamo restituendo?

Mentre lasciavo il villaggio, con il sole basso all’orizzonte e il profumo della terra ancora addosso, ripensavo a Geoffrey. A quell’uomo semplice, che senza proclami sta cambiando la storia della sua comunità. E mi sono chiesto: quanto del nostro talento, delle nostre fortune, delle nostre opportunità stiamo restituendo a chi ci ha reso ciò che siamo? E se il vero successo fosse diventare il nutrimento per il futuro di chi verrà dopo di noi?

*Chi è Giuseppe Bertuccio D’Angelo

Giuseppe Bertuccio D’Angelo viaggia da 10 anni alla ricerca del “segreto” della felicità. Originario di Messina, una laurea in Economia e Commercio, sta esplorando luoghi e comunità diverse in tutto il mondo, rivolgendo ai suoi interlocutori la stessa domanda: “che cos’è per te la felicità?”.

Nei suoi reportage mette in luce, da una prospettiva nuova, porzioni di realtà non documentate dal mainstream: dall’Ucraina al Brasile, dalla baraccopoli di Manila alla Corea del Nord, dai cacciatori con le aquile kazaki alle donne obese della Mauritania.

Quando è in Italia, Giuseppe Bertuccio D’Angelo è protagonista di eventi come il Tedx (Bergamo 2022) e cura progetti di formazione e consulenza in azienda. Ha collaborato con Sos Mediterranee e nel 2021 è stato a bordo della nave Ocean Viking per un mese. Oggi Giuseppe Bertuccio D’Angelo collabora con Action Aid, segue e sostiene progetti di solidarietà e di recupero ambientale. I suoi reportage raggiungono punte di 7 milioni di visualizzazioni, su LinkedIn è seguito da più di 21 mila persone e il suo canale YouTube, Progetto Happiness, conta 1.700.00 mila iscritti.