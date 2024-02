"Qui ci abita un fr*cio che vota D'Alberto", a Teramo il cartello della vergogna

"Qui ci abita un fr*cio che vota d'Alberto", il pretesto delle elezioni

Ungheria e Polonia, dove i diritti vengono negati

Individuare un nemico, metterlo alla gogna pubblica sulla base delle sue caratteristiche. Farlo sentire sbagliato, indurlo a nascondersi. Accadeva nei totalitarismi del '900, accade nel 2023. A Teramo, nella notte, è apparso un cartello sul cancello di un'abitazione, con scritto: "Qui ci abita un fr*cio che vota D'Alberto". Una scritta bianca su sfondo nero, che richiama alla mente i tempi in cui alcuni cittadini venivano. Un modo per per farli sentire, persone sbagliate, ma anche per eliminarle. I segni sulle porte, oggi come allora, servono per identificare qualcuno in base ad una caratteristica reputata sbagliata, dannosa per la società. Unosulla base del quale escludere e discriminare, e del quale la persona deve vergognarsi. In occasione delle elezioni comunali, che si terranno domenica 14 e lunedì 15 maggio, ignoti hanno pensato di affiggere questo cartello sul cancello di una casa del centro cittadino. Un attacco ripugnante, che mostra quanto ancora ci sia da lavorare per riuscire a comprendere i concetti di amore e uguaglianza.Gianguido D'Alberto, il nome che compare sulla stampa, è il candidato della lista di centrosinistra che, dopo l'inaspettata vittoria del 2018, tenta il bis. Carlo Antonietti, per il centrodestra, e Maria Cristina Marroni, per Italia Viva, tenteranno di sconfiggerlo alle urne. Indipendentemente dalle divergenze elettorali, però, il vero avversario è l'intolleranza. Un clima di odio verso coloro che vengono reputati "diversi", che trova pieno sfogo negli appartenenti alla comunità Lgbt. L'Italia, proprio negli ultimi giorni, è stata equiparata dall'Europarlamento a Ungheria e Polonia, i due Stati europei meno accoglienti e piùverso gli ideali arcobaleno. Alessandro Zan , esponente del Pd e autore dell'omonima proposta di legge respinta alle camere, ha commentato: "Questo cartello è apparso sotto la cassetta delle lettere di un sostenitore del sindaco uscente di Teramo. Massima solidarietà alla vittima di questa aggressione: questi sono i risultati di chi,". La condanna, promossa dal gruppo europeo dei Verdi, "Osteggia fermamente la diffusione di retorica anti-diritti anti-gender e anti-lgbtq+ da parte di alcuni influenti leader politici e governi nell’Ue, come nel caso di Ungheria, Polonia e Italia". Un' equiparazione che lascia allibiti, alla luce delle dichiarazioni e delle norme che quotidianamente vengono rilanciate dai leader dei paesi ai quali l'Italia è stata associata.In Ungheria, il matrimonio egualitario, così come l'adozione per le coppie omosessuali, sono stati resi nel tempo illegali dal Primo Ministro Orban. La maternità surrogata, inoltre, è vietata, mentre dal 2020 anche il cambio di sesso è stato reso illegale. Anche in Polonia, le adozioni per le coppie omosessuali, così come il matrimonio egualitario e le unioni civili, sono pratiche illegali. La fecondazione in vitro è consentita solo alle coppie eterosessuali, mentre la maternità surrogata è vietata.I burocrati di Varsavia, inoltre, hanno legalizzato laper gli uomini gay e bisessuali solo dal 2005. Successivamente, nel 2008, il Centro nazionale sangue ha stabilito un nuovo regolamento che escludeva, nuovamente, i maschi non eterosessuali. Provvedimenti velocemente ritirati. Come spiega Giampietro Briola, presidente Avis, "dal 2001, in Italia, il grado di sicurezza degli emocomponenti viene stabilito in base al comportamento di ciascun individuo,: se qualcuno ha avuto comportamenti considerati pericolosi non potrà donare il sangue, sia esso eterosessuale o omosessuale. Qualsiasi divieto che tenga conto solo dell’orientamento sessuale va considerato discriminatorio".