MeToo in Germania, questa volta sotto la lente d’osservazione il mondo della musica. Le accuse sarebbero state infatti mosse al cantante del gruppo Rammstein, Till Lindemann. Dichiarazioni e testimonianze che hanno fatto partire le indagini dei media sui party del musicista ma i fan lo sostengono.

I fatti e le accuse

Diverse donne hanno lanciato accuse contro Till Lindemann, il frontman del celebre gruppo hard rock tedesco Rammstein (in Italia attesi per il primo luglio allo stadio Euganeo di Padova). “Due di loro – riferisce l’Ansa – avrebbero riferito anonimamente di presunti atti sessuali ai quali non avrebbero acconsentito o dichiarato di aver in seguito elaborato l’esperienza come un atto di forza.

Lo riporta un’inchiesta dell’emittente Ndr e del quotidiano Süddeutsche Zeitung.

Le testimonianze

Altre testimoni avrebbero raccontato di essere state reclutate apertamente da persone vicine a Lindemann per partecipare ad after-party a base di sesso e droghe dopo i concerti del gruppo.

Qualche giorno fa, l’irlandese 24enne Shelby Linn ha dichiarato di essere stata drogata a un backstage-party del concerto dei Rammstein in Lituania. Alla notizia la band ha risposto respingendo ogni accusa riferita al proprio ambiente.

Nonostante le accuse, Linn ha ricevuto molto sostegno sui social, ma è partita anche una campagna in difesa della band. Come riporta Bild, in seguito alle denunce Linn ha precisato su Twitter che Till Lindemann non l’ha “mai toccata” e avrebbe accettato che lei non volesse fare sesso con lui. La ragazza ha aggiunto che nelle sue dichiarazioni precedenti non ha mai detto che Lindemann abbia abusato sessualmente di lei.

La replica dei Rammstein

I Rammstein sono quindi finiti sotto accusa dopo la testimonianza della donna che ha detto di essere stata drogata in un party prima del loro concerto, ma la band smentisce

“Non si tratta di un’accusa di stupro e nemmeno di molestie”, precisano le autorità investigative lituane. Ma di un’accusa che ha avuto molto risalto sulla stampa e che nel frattempo ha provocato anche qualche contraccolpo a livello mediatico. Costringendo i Rammstein a una smentita attraverso i social e il proprio ufficio stampa.

La notizia è stata inizialmente diffusa su Reddit da una utente. La donna, che aveva il biglietto per assistere allo show in programma al Vingio Parkas, quartiere a Vilnius, Lituania, sarebbe stata invitata da una persona dello staff che organizzava la serata, a presenziare a una festa pre-show per incontrare personalmente la band e bere qualcosa.

Qui sarebbe scattato un altro invito, per presenziare in prima fila durante il DJ set di Joe Letz, ex batterista dei Combichrist e musicista dei Lindemann, il side project del cantante dei Rammstein.

La festa nel backstage

Alla festa nel backstage ci sarebbero stati quasi tutti i membri della band, compreso Till Lindemann che avrebbe scattato qualche foto, firmato un po’ di autografi per poi andarsene dopo alcuni shot di tequila invitando la donna conosciuta poco prima a vedersi sotto il palco nella pausa dello show.

Donna che sui social si è presentata come Shelby Lynn e la cui identità non è stata resa confermata dalle autorità lituane che avrebbero aperto una inchiesta.

Alla festa Shelby Lynn avrebbe bevuto un paio di drink prima di trasferirsi nella primissima fila del pit dove era previsto lo show di Joe Letz e dove avrebbe di nuovo dovuto incontrare Lindemann. Ma qui si sarebbe sentita male. Ci sarebbe anche stata una avance.

La fan sostiene di avere respinto con foga il cantante ricevendo qualche insulto prima di allontanarsi e di finire al pronto soccorso dello show lamentando una sorta di avvelenamento.

Il drink

Shelby Lynn sostiene che il suo drink sarebbe in qualche modo stato corretto con qualche sostanza: “Dopo un solo drink ero stordita, incapace di reggermi in piedi. Sono stata malissimo e quando sono tornata in albergo sono quasi svenuta e ho dormito per ore”.

Che cosa sia successo non si sa. Fatto sta che la polizia lituana sostiene di avere ascoltato la donna, che nel frattempo aveva lasciato Vilnius. Ma l’inchiesta che non avrebbe portato ad alcun risultato. Anche la band è partita per la tappa successiva per poi smentire qualsiasi cosa sia accaduta e postando un messaggio in cui sostiene che… “qualsiasi cosa sia accaduta non ha niente a che fare con la band e con la sua organizzazione”.