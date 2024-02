Rimini, follia durante la Notte Rosa: Gabriele Gentile vittima di aggressione omofoba

"Mi hanno sputato addosso insultandomi"

La sorpresa fatta alla mamma

Doveva essere una nottata di festa e invece si è trasformata in una vera e propria disavventura. È quanto accaduto al 21enne Gabriele Gentile , molto noto su TikTok e Instagram con il nickname, alla fine della Notte Rosa didove è stato insultato aggredito gratuitamente, per la sola 'colpa' di essereAl termine della Notte Rosa, tra venerdì 1° luglio e domenica 3, dopo una festa in spiaggia, Gabriele stava rientrando in anticipo nell'albergo in cui lavora e si trovava da solo, su un monopattino elettrico a noleggio, lungo la pista ciclabile sul lungomare adiacente alla carreggiata. "Mi imbatto in questo, avranno avuto 24-25 anni. Come mi vedono con il top rosa , i pantaloni di pelle, mi iniziano ad insultare con, ed uno dei ragazzi con una bottiglia di birra me la lancia contro. Ho perso anche il controllo del monopattino e sono finito nella corsia delle auto, una macchina è riuscita a frenare in tempo per miracolo", racconta il 21enne. "In quei secondiperché se fossero riusciti a raggiungermi non so cosa sarebbe potuto succedere. Dopo questa aggressione, piccolo, mi sentocome se non ci fosse nulla che io possa fare per difendermi e cambiare le cose. Ho parlato con il mio avvocato e ho deciso di" racconta Gabriele. Il giovane, infatti, si è già recato dai carabinieri per fare la denuncia sull'aggressione, ma già nelle scorse ore aveva raccontato l'accaduto ai propri follower sui Svelare di essere gay può non essere semplice per tutti. Per Gabriele è stato più facile del previsto. In che modo? Più di un anno fa con una, Gabriele decise di immortalare uno dei momenti più importanti della sua vita: quello in cui confessò a sua madre la propria omosessualità. Gentile, che sta in Emilia Romagna, fino a pochi anni fa viveva con il timore di non poter essere sincero, con se stesso e con gli altri. Quando finalmente ha trovato la forza di dire la verità a sua madre, questo ragazzo ha voluto filmare il suo coming out : "Mia mamma non sapeva niente, era una cosa per me; a prescindere da come sarebbe andata, volevo conservare il ricordo di quel momento e delche ho dimostrato a me stesso". Tempo dopo, riguardando quel video, Gabriele non ha potuto fare a meno di pensare che forse quel filmato, così intimo e personale, avrebbe potuto"Mi sono detto che forse sarebbe stato utile a qualcuno… quando hai 14 anni e vieni da un piccolo paesino quello che fai è trovare risposte in rete, peccato che tutti i video sul coming out siano principalmente di. Per questo prese la decisione di raccontare la sua storia sui social: per incoraggiare chi, come lui in passato, si è trovato in difficoltà e non ha nessuno con cui poter parlare. Oggi Gabriele continua a raccontare la sual: "Ogni giorno ricevo messaggi da parte di ragazze e ragazzi, ma anche adulti, che mi chiedono consigli. In modo diverso e con situazioni diverse, vogliamo tutti la stessa cosa:."