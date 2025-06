Quello commesso a Gaza da Israele è un genocidio? La questione, dall’inizio

È una delle domande più controverse e divisive di questi tempi feroci. Da due anni, mentre a Gaza si consuma una crisi umanitaria senza precedenti, accademici, giuristi, politici e opinione pubblica si interrogano se le azioni militari che Israele sta commettendo nella Striscia possano essere qualificate come “genocidio”. Ma andiamo con ordine.

Le azioni militari israeliane sono iniziate come risposta al massacro perpetrato da Hamas il 7 ottobre 2023, durante il quale diversi gruppi armati provenienti da Gaza hanno attaccato a sorpresa il territorio israeliano uccidendo circa 1.200 persone tra civili e militari, tra cui 36 bambini. Durante quegli atti terroristici, sono anche stati rapiti 247 israeliani e sono stati segnalati numerosi casi torture e violenze sessuali contro donne israeliane.

La risposta dello Stato d’Israele, nell’arco di pochi giorni, si è concretizzata in un’invasione di terra della Striscia di Gaza che è stata accompagnata da una massiccia campagna di bombardamenti che ha colpito, oltre a diversi obiettivi militari, anche infrastrutture civili, ospedali, scuole e quartieri residenziali densamente abitati.

Secondo le ultime stime dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari (aggiornate al 28 maggio), gli attacchi israeliani hanno provocato la morte di almeno 54.000 palestinesi, tra cui quasi 17.000 bambini (il 31%), 8.000 donne e 4.000 anziani, a cui si aggiungono più di 123.000 feriti e 1,9 milioni di sfollati. Tra le vittime figurano 931 bambini di età inferiore a un anno.

Va precisato che si tratta di stime, poiché – come accade in ogni guerra – ottenere statistiche esatte e verificabili in modo indipendente è estremamente difficile. Tuttavia, la discussione sull’uso del termine genocidio non si concentra tanto sul numero delle vittime, quanto sulla natura e sullo scopo delle azioni condotte a Gaza dall’esercito israeliano su mandato del governo di Benjamin Netanyahu.

Le posizioni, nel tempo, si sono polarizzate. Da una parte, molti organi delle Nazioni Unite e diverse organizzazioni non governative hanno documentato “ragionevoli motivi” per sostenere che si stia perpetrando un genocidio. Dall’altra parte, Israele e i suoi sostenitori sostengono di condurre operazioni militari legittime contro Hamas, respingendo ogni paragone con i crimini storici più gravi dell’umanità. Nel mezzo ci sono i governi degli altri Paesi: pochi oggi accusano apertamente Israele di genocidio, ma molti hanno iniziato ad adottare posizioni sempre più critiche nei confronti del suo operato.

La questione tocca il cuore del diritto internazionale e della giustizia globale. E a ben vedere, la parola “genocidio” è diventata il fulcro di un dibattito che va oltre Gaza. È una disputa per definire i limiti dell’autodifesa, per stabilire quando la legittima risposta a un attacco terroristico si trasforma in qualcosa di diverso.