Papa Francesco e la Palestina: i tanti appelli alla pace e una telefonata a Gaza ogni sera Bergoglio ha spesso mostrato in modo esplicito la sua vicinanza alle sofferenze del popolo della Terra Santa. A partire dalla preghiera al muro di Betlemme nel 2014, fino alla richiesta, in un libro, affinché si indaghi se a Gaza sia in corso in genocidio