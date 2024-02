Scopre di essere incinta durante la transizione da donna a uomo

L'esperto: "Un caso che richiede delicatezza"

La scoperta: è incinta di cinque mesi

Il caso, delicato, raccontato da "La Repubblica", è quello di un giovane di Roma che, diventato appunto uomo, ha scoperto di essere al quinto mese di gravidanza. Altri casi simili in passato, all'Estero, avevano dimostrato come questa cosa, seppur rara, fosse possibile. Ma ogni storia è a sé.'Un caso ultra-raro, da sfiorare l'incredibile. E di una complessità psicologica e di sofferenza che mette i brividi". Sono le parole con cuidocente di endocrinologia, commenta all'Adnkronos la vicenda - In questa epoca di social network, in cui le parole vengono spesso usate senza pensare al peso che possono avere nella storia di una persona,nei confronti di una persona che sta vivendo un dramma indicibile". "Purtroppo è chiaro che la persona in questione - continua l'esperto - sia in gravissima difficoltà. Una disforia di genere è una condizione che già di per sé porta ad un'intensa e persistente sofferenza, causata dal sentire la propria identità di genere diversa dal proprio sesso. In questo quadro, vicino a diventare maschio, essere in gravidanza, è una cosa di una complessità infinita". Siamo di fronte a "complessità psicologiche che vanno tenute ben presenti, anche semplicemente nel parlare di un fatto medico.delicatezza e rispetto. La complessità di questo caso - psicologica, fisica, ormonale - richiede silenzio", conclude.Parliamo di disforia di genere , che si manifesta quando la propria identità, maschile o femminile, è considerata estranea al sesso biologico d’appartenenza. Il protagonista di questa storia particolare ha deciso tempo fa di avviare il percorso di, non riconoscendosi nel suo corpo femminile. Una scelta che già di per sé comporta una serie di cose da affrontare: dall'iter psicologico per accertare l'incongruenza di genere, quindi poi le terapie ormonali per il cambiamento fisico. Cosa, quest'ultima, che a quanto pare era già arrivata a un buon punto. Il ragazzo, infatti, al momento della scopertadi cambiamento dal corpo femminile a quello maschile. La peluria, i lineamenti, poi la mastectomia per eliminare quello che restava del suo sesso biologico, ovvero il seno. Aveva ricevuto dal Tribunale l'autorizzazione di rettifica di attribuzione del sesso e il cambio nome sui documenti. Era pronto alla sua nuova vita, evidentemente la prima in un corpo che sente suo, che riconosce. Mancava da fare, l’asportazione dell’utero. Deve essere stato durante una delle visite prima dell'intervento che i medici, e lui insieme a loro, hanno saputo della gravidanza. Un caso raro dal punto di vista medico, come lo ha definito sopra l'esperto, ma soprattutto una condizione complessa e delicata per il diretto interessato, dal punto di vista fisico, ovvio, alla luce delle cure ormonali fatte durante la transizione, ma anche psicologico. Una componente che non si potrà certo ignorare.