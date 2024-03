Muore la scrofa pittrice da centomila follower: “Ci hai ispirato per un mondo più sostenibile”

Era stata salvata nel 2016 dalla macellazione. Sarebbe diventata un prodotto alimentare, ma la sua vita è cambiata quando fu salvata da quella che divenne la sua padrona.

E’ morta Pigcasso, la scrofa pittrice sudafricana. Quei tratti che dipingeva aiutandosi con la bocca hanno addirittura ispirato un modello di Swatch.

Il suo profilo Instagram ha 100mila follower e una schiera pazzesca di sostenitori. Joanne Lefson era la sua proprietaria. Una storia incredibile quella della scrofa. L’ispirazione arriva alla Lefson, attivista, che appunto salva l’animale ormai otto anni fa.

E idea un modo per mandare un messaggio al mondo. Far “dipingere” l’animale. Vengono esposti i primi quadri e la fama social cresce a dismisura. I dipinti vengono raccolti in mostre e la community si allarga.

Picgasso porta con sé un messaggio profondo, per un mondo più sostenibile, per un minor sfruttamento intensivo per gli animali. Il progetto di Joanne Lefson funziona e il messaggio arriva alla gente. Gli anni avanzano e anche l’età della scrofa. Che se n’è andata nei giorni scorsi. Un post su Instagram dal frequentatissimo profilo ha annunciato la dipartita di Pigcasso, che soffriva di artrite reumatoide. “Resto fortunata – dice Joanne Lefson – per aver collaborato con l’intelligente, gentile, creativo e straordinario individuo che eri”.