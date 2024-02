Sfida l'obbligo di hijab, punita con 74 frustate: "In nome delle donne, in nome della vita"

sfidato la legge sull'hijab ed

Punita con 74 frustate per averIn Iran, giovane attivista curda residente nella capitale, ha subito la terribile condanna continuando a portar fede alla propria battaglia e rifiutando di indossare il velo anche durante la punizione, come riferiscono fonti di opposizione su X. "Gli ufficiali di polizia hanno usato violenza contro di lei prima di infliggerle la fustigazione", scrive l' Organizzazione per i Diritti Umani Hengaw . I fatti risalgono a mercoledì 3 gennaio 2024, quando la 33enne è stata convocata dalla prima sezione della Procura del Distretto 7 di Teheran.All'inizio di quest'anno, il tribunale della Repubblica islamica dell'Iran l'ha condannata a, a 74 frustate e al. La pena le è stata inflitta per aver pubblicato una foto in cui si mostra senza hijab sul viale Keshavarz.", ha detto a gran voce Roya Heshmati. "Accompagnata dal mio avvocato, sono entrata nell'ufficio del procuratore togliendomi deliberatamente l'hijab – ha scritto poi sui social –. Ignorando gli ordini dei funzionari, ho mantenuto la mia posizione. Un agente ha minacciato ulteriori punizioni se non avessi obbedito, ma mi sono rifiutata di indossarlo". Quindi "Sono stata ammanettata e condotta in un seminterrato, che assomigliava a una", ha aggiunto. Nel terribile racconto descrive il locale che aveva "pareti di cemento e un minaccioso letto da esecuzione. Il giudice mi ha chiesto se se stavo bene e io sono rimasta in silenzio, mostrando la mia resistenza". Roya spiega che le hanno "ordinato di prepararmi per le frustate. Ho appeso il cappotto e la sciarpa, rifiutandomi di indossare l'hijab nonostante la loro insistenza".L'attivista, che si oppone all' obbligo di indossare l'hijab , ha raccontato come un'agente allora le abbia messo con la forza un foulard sulla testa e ha descritto di essere stata frustata con violenza sulla spalla, sulla schiena, sul sedere e sulla gamba. Roya Heshmati, che ha scelto a suo rischio di condividere la sua esperienza, dice di averNonostante il dolore,. Dopo l'esecuzione della pena, ho continuato a rifiutare le loro richieste di indossare il velo, simbolo della mia ferma posizione contro l'oppressione".Ilchee di capi indossare è stato sottolineato nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nella Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne. Quindi imporre obbligatoriamente l'utilizzo del velo islamico (come accade con il burqa in Afghanistan) è una chiara violazione di queste norme internazionali. Ancheda parte del sistema giudiziario della, in quanto questa pratica è considerata un atto inumano, crudele e degradante. L'articolo 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici vieta esplicitamente l'applicazione di tali punizioni.