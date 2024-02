Sostenibilità sociale: Beauticon Valley Holding premia i dipendenti con 480 euro

Sviluppare attività di impatto culturale per garantire la sostenibilità sociale e un beneficio per l'evoluzione e il benessere delle persone. È questa la mission di "NG Group", l'impresa fondata a Brescia dalla famiglia Negretti nel 1959. L'aziendacosmetica. "Vogliamo perseguire la felicità di tutti i nostri dipendenti" L'obiettivo principale, quindi, è quello di promuovere la sostenibilità sociale, oltre che quella economica ed ambientale, e per farlo la Holding della famiglia Negretti ha deciso di partire dai dipendenti e collaboratori, regalando loro 480 euro, di cui nello specifico 200 euro per buoni benzina e altri 280 euro in formato tessera shopping da spendere nei negozi del territorio. L'azienda Beauticon Valley Holding , oltre ad essere una "Società Benefit", è alla guida di un network di circa 50 aziende italiane, che operano a livello globale nel campo della

"La Cosmetica Umanistica"

Sostenibilità sociale: cosa significa e perché è importante

Il presidente del Gruppo, Giannantonio Negretti, ha commentato questa importante iniziativa dichiarando che "lo scopo" della società "èquanti ne facciano parte, attraverso un motivante e soddisfacente impegno in una prospera attività economica, supportato da un sentimento di orgogliosa appartenenza. Questa è la nostra mission, e per questo vogliamofinalizzate al bene della collettività. Ci sembrava doveroso iniziare da coloro che ogni giorno si impegnano in prima linea per noi, ovvero i 30 dipendenti e collaboratori del Gruppo".Ma gli impegni della Società Benefit non si fermano qui. Infatti quest'ultima si adopera anche per diffondere una cultura globale basata sull'amore, sul rispetto, sull'etica, sul benessere e sulla bellezza, valori che sono stati ampiamente descritti nel libro "scritto proprio da Giannantonio Negretti. Un vero e proprio, in cui l'uomo denuncia la distanza tra la promessa di felicità, spesso illusoria e adescante propria del mondo cosmetico, e il risultato poi effettivamente ottenuto dalle persone, molto spesso deluse rispetto alle aspettative. Secondo l'autore la nuova Cosmetica, deve invece fondarsi in unper dar vita ad un modello di business sostenibile in termini umanistici, economici e ambientali.Molto spesso, abbiamo sentito parlare di sostenibilità sociale, ma cosa si intende con essa? Questo concetto deriva proprio dalla definizione di sviluppo sostenibile , che fece la sua comparsa nel Rapporto Brundtland, noto anche come Rapporto "Our Common Future", che risale al 1987. In questo documento viene descritto come "lo sviluppo che soddisfa le necessità della generazione presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di fare lo stesso".La sostenibilità sociale, quindi, non solo mira a costituire une nel garantire alle persone le stesse opportunità di auto-realizzazione, ma tutto questo deve essere effettuato in una prospettiva tale. Alla sua base c'è indubbiamentee l'obiettivo di realizzare delleper ciascun uomo. Riuscire a concretizzarla significherebbe ridurre le differenze tra le classi sociali.