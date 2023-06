Al Sud Italia lo spopolamento è sotto gli occhi di tutti. Per porvi rimedio, in un paesino della Sardegna si ricorre ad uno stratagemma molto allettante, almeno dal punto di vista economico: le case si affittano a 1 euro.

La notizia in assoluto non è nuova, ma ora l’ha rilanciata il quotidiano The Guardian mettendo l’accento sul fatto che dieci professionisti americani “si stanno trasferendo a Ollolai”, paesino sardo in provincia di Nuoro, noto per aver dato i natali a un ex Mr. Universo, amico intimo dell’attore Arnold Schwarzenegger, “pagando un affitto simbolico di 1 euro”.

L’obiettivo? Attrarre i turisti americani ed evitare lo spopolamento portando nuovi abitanti. Il progetto è stato ribattezzato Work from Ollolai ed è stato lanciato dal Comune in collaborazione con l’associazione Sa Mata, un po’ come sempre più spesso accade in giro per l’Italia, Venezia compresa.

La città lagunare un anno fa ha infatti lanciato un progetto simile della Fondazione Venezia in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari.

Chi sono i prescelti per Work from Ollolai

Il gruppo dei dieci professionisti provenienti dagli Usa potrà vivere e lavorare a Ollolai, circa 1.300 abitanti, “per tutto il tempo che vorrà”, scrive il giornale, sottolineando che i protagonisti sono stati scelti per via “del legame della città con gli Stati Uniti”.

Legame che passa per Franco Columbu, un pastore nato proprio a Ollolai e “diventato in seguito un pugile che si è poi trasferito in California alla fine degli anni ’60 prima di vincere i titoli di Mr. Europa e quindi di Mr. Universo nel 1970″. Columbu “ha incontrato e conosciuto Schwarzenegger” durante una competizione di bodybuilding in Germania a metà degli anni ’60.

I due hanno stretto una solida e lunga amicizia che “è durata tutta la vita” e nel corso della quale il sardo è stato anche “testimone di nozze” dell’attore ed ex governatore della California con Maria Shriver, racconta la testata londinese.

Come bodybuilder, Columbu si è anche aggiudicato il titolo di Mr. Olympia nel 1976 e nel 1981, ed è poi arrivato quinto nel primo concorso World’s Strongest Man nel 1977 per poi essere nominato nel Guinness dei primati del 1978 “per aver fatto scoppiare una borsa dell’acqua calda soffiandoci dentro”.

Tornava a Ollalai ogni estate ed è deceduto nel 2019 dopo essersi sentito male mentre nuotava al largo della Sardegna.

In sua memoria e in ricordo del lungo sodalizio con l’attore americano, il progetto “case a 1 euro” tenta dunque di “rivitalizzare la città, migliorare la vita degli abitanti e frenare lo spopolamento”, ha detto Francesco Columbu, sindaco di Ollolai (nessuna parentela con il campione).

Perché “crediamo che il nostro sia un bel posto dove vivere e lavorare da remoto, offrendo uno stile di vita fatto di natura, tranquillità, cibo sano e tradizioni”.

Il Sud ha perso 900mila residenti in meno di 30 anni

Tra il 1995 e il 2023 il numero di residenti nel Sud è sceso di oltre 900mila unità, perdendo peso percentuale sul totale Italia dal 36,4 al 33,6%. Lo sottolinea l’Ufficio studi di Confcommercio, nelle note sulle economie regionali, in occasione dell’assemblea 2023. Tre regioni, Molise, Basilicata e Calabria, hanno perso tra l’11 e il 12% dei propri residenti.

Nel complesso del Paese, solo rispetto al 2019 si conterebbero, quest’anno, quasi un milione di persone residenti in meno: oltre la metà della riduzione è patita dal Mezzogiorno.