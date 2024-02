Statuine vecchie e rotte nel "presepe dei reietti" per lanciare un messaggio sociale e ambientale

Un angelo con le braccia mozzate, una pecorella senza una zampa mentre a un pastore manca una mano. Sono solo alcune delle statuine del “” realizzato in occasione del Natale a Terni dall’, presso il Cenacolo San Marco e“È il presepe degli scarti, degli ultimi, degli esclusi, realizzato con quelleche sicuramente sarebbero finite in discarica” sono le parole rilasciate all’Ansa da, direttore dell'Istess, nato nel 1975 comee dal 1984 centro culturale che si occupa di letteratura, storia, filosofia, teologia, arte, teatro, musica, cinema e comunicazione. “Il nostro presepe vuole avere una doppia valenza, siasia ambientale , perché è di recupero” aggiunge Casali.Nella particolare natività c’è spazio anche per uno, un drago - in omaggio alla città di Terni - che spunta da una grotta e da une abbandonato nella mangiatoia. “ Spiderman ci sta sicuramente bene in questo presepe perché sappiamo che è ilproprio perché è un uomo qualsiasi, mentre il Bambinello abbandonato è in omaggio ai tanti bambini del mondo che vivono un'esistenza difficile ” sottolinea il direttore dell'Istess. “Quale è la statuina a cui tengo di più? A tutte senza escludere nessuno, ma certamenterappresenta al meglio il presepe. Anche se è un angelo caduto dal cielo continua a portarci il messaggio del Natale ” dice sempre Casali.L’Istituto di studi teologici e storico sociali, accanto al presepe dei reietti, ha realizzato anche un significativo. “Assieme al presepe dei reietti abbiamo realizzato anche, che segue la stessa logica” aggiunge il direttore dell'Istess. “Le palline che lo addobbano sono quelle scartate dalle famiglie ternane. Il Natale è da sempre identificato comee spesso anche le tante iniziative di beneficenza non rappresentano che l’altra faccia di questo consumismo. Noi, invece vogliamo puntare suled è per questo che abbiamo invitato tutti i ternani a portare i loro scarti, gli addobbi e le statuine che non usano più, e che sarebbero destinate” conclude Casali.