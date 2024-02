Stuprata dal branco a Torino e abbandonata. L'orrore: "Ho visto gli altri e ho pensato di farlo anch'io"

La violenza di gruppo a Torino

Il risveglio e l'incubo ad occhi aperti: abbandonata in strada

A Torino, in un appartamento, si è consumata un'ennesima. La vittima di stupro , questa volta, è una, che è stata abusata da sei ragazzi. Il branco l'ha prima fatta bere e assumere droga, poi, dopo aver fatto i propri comodi, l'ha portata fuori dalla casa.come un oggetto usato e ormai inutile a soddisfare le loro voglie. Nessuno ha chiamato i soccorsi, nessuno è intervenuto per aiutarla. Fino alla mattina successiva. È stata lei stessa a denunciare quanto accaduto alle forze dell'ordine, tanto che tre giovani (tutti maggiorenni, tra i 18 e i 23 anni) sono stati arrestati, altri tre denunciati ma l'indagine potrebbe portare al coinvolgimento anche di altre persone.": le parole della ragazza, riportate dal quotidiano Repubblica, provocano un dolore fisico, un nodo che si stringe allo stomaco e si sente salire in gola la bile. Perché a pronunciarle è una giovane donna che ha subito una delle ferite più profonde e drammatiche che chiunque possa mai ricevere, una ferita che le lascerà cicatrici indelebili, un trauma praticamente impossibile da cancellare . Senza giustificazione. Soprattutto senza alcuna colpa, è necessario - purtroppo - ribadirlo. Quella del 9 ottobre scorso doveva essere una serata come tante, un uscita per, magari qualcosa di più forte per scaldarsi. Quindi, come racconta la vittima, il gruppo si sposta nella casa di uno di loro, dove pare che fossero riunite alla fine una ventina di persone, tutte giovanissime, per trascorrere la nottata. Un appartamento qualunque, in una via anonima fuori da centro, in zona Parco Dora. Qui inizia a circolare anche qualche droga, pastiglie di ecstasy e cocaina. Ed è qui che si consuma il dramma. Nella sua denuncia la vittima racconta che nell'abitazione, al quinto piano di un palazzo nel capoluogo piemontese, si stava tenendo una festa a cui stavano partecipando diverse persone e di "" dopo aver bevuto alcol e di "essere stata costretta a prendere una pastiglia di ecstasy". Da quel momento inizia l'orrore a cui lei non assiste, ormai corpo inerme nelle mani dei suoi violentatori.La 20enne spiega di essersi risvegliata per i fortissimie di essersi trovata con due ragazzi ancora sopra di lei. Non sono servite le grida disperate per chiedere aiuto ai presenti: nessuno è intervenuto. Fino a quando, uno dei ragazzi – ha raccontato – "mi ha abbandonato in strada sotto choc" al mattino. Una volta arrivati i soccorritori è stata immediatamente medicata dai sanitari del 118 per poi essere accompagnata in ospedale, prima al Maria Vittoria e poi al Sant'Anna di Torino. Qui, devastata per l'accaduto, ha riferito che uno dei ragazzi le ha detto: ", mentre dormivi. E".Tre giovani di 21, 22 e 23 anni sono stati arrestati dalla polizia la mattina stessa, con l'accusa di violenza sessuale di gruppo , altri tre (il più giovane di appena 18 anni) risultano indagati per lo stesso reato dalla pm Lisa Bergamasco che coordina le indagini. L'inchiesta, però, potrebbe allargarsi ad altri ragazzi: quella sera ne sarebbe stata presente una ventina in una casa di una zona semiperiferica della città. Pare che i sei si conoscano tra loro e con la vittima, che li denunciati: verrebbero tutti dallo stesso quartiere. A quanto si apprende è fissata per domani mattina, venerdì 13 ottobre, nel, dove sono detenuti, l'udienza di convalida dei tre ragazzi arrestati dalla polizia perché, secondo l'accusa, avrebbero drogato e stuprato la ventenne.