Toscana delle Donne, Cristina Manetti accende le news con un portale ad hoc

La Toscana delle donne diventa un sito. Da pochi giorni è attivo infatti il sito latoscanadelledonne.it presentato in anteprima a Toscana Europa, l’evento dedicato ai nuovi programmi comunitari cofinanziati dalla Regione nella programmazione 2021-2027. Un format che rappresenta una assoluta particolarità perché – spiega Cristina Manetti, la capo di gabinetto del presidente Eugenio Giani ideatrice de ‘La Toscana delle donne’ – “è il primo che nasce in seno a un’istituzione e quindi ha un valore diverso: la Toscana delle Donne è diventato un obiettivo giusto, istituzionale, e questo non accade in nessun’altra regione d’Italia o europea. E poi è il primo sito narrativo sulla parità di genere, perché oltre che raccontare le politiche della Regione offre informazioni sulle opportunità, sugli appuntamenti, sulle storie di donne”.

Obiettivo dichiarato del nuovo sito, in doppia lingua (italiano e inglese), quello di rappresentare, prima di tutto, uno strumento di informazione: per svolgere questa funzione è articolato in cinque macro temi per abbracciare l’intero percorso di vita della donna: lavoro, istruzione e competenze, salute, diritti e infanzia. In ciascuna di queste pagine si trovano le informazioni che riguardano opportunità (bandi della Regione), indicazioni utili o anche il rimando alla modulistica regionale. Sotto ognuna tematica anche le storie e le esperienze di donne e una parte che riguarda gli eventi. Presto ci saranno però anche altre novità: il sito infatti è ‘ì"in progress" e a breve saranno inserite anche parti riferite ai centri antiviolenza. Già da ora sono invece presenti e in via di continuo aggiornamento le informazioni a carattere trasversale di Toscana Notizie, raccolte nella pagina dedicata https://www.toscana-notizie.it/notizie/la-toscana-delle-donne.

Non solo notizie di servizio, comunque, ma anche curiosità: tra esse lo "Stradario delle donne", ovvero le mappe che raccontano le vie dedicate alle donne nelle varie città toscane, corredato di dati numerici e statistici. Numeri che parlano spesso di una toponomastica al femminile estremamente ridotta. Un nuovo tassello si aggiunge dunque al più ampio contenitore de La Toscana delle donne che sta offrendo non poche opportunità e strumenti, non solo al femminile: “La Toscana delle Donne - sottolinea ancora Cristina Manetti - ha aperto un varco per parlare a tutti e su tutto ed è, in effetti, un invito alla mobilitazione civile e per battaglie sociali ma prima di tutto l’occasione per una crescita culturale. Vuole essere un patrimonio per la collettività, il luogo ideale dove ogni donna si possa riconoscere e cercare momenti di condivisione e di scambio di opinioni, esperienze e informazioni”.