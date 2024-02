Trovato morto Ociel Baena, primo magistrato messicano non binario

Le indagini sulle morti

Chi era Jesus Ociel Baena

Soy persona no binaria, no me interesa verme mujer ni tampoco hombre, esa es una identidad, es mía y para mí, para nadie más. No le debo nada a la cisheteronorma. ¡Es mi perro y yo lo baño! Soporten pic.twitter.com/L7J8T8psME — OCIEL BAENA (@ocielbaena) June 22, 2023

Il suo impegno nella battaglia per i diritti

"Abbiamo perso una voce a favore dell'uguaglianza"

il primo membro apertamente non binario della magistratura messicana e importante attivista LGBTQ+, è stato trovato morto nella sua casa. Il corpo del magistrato, come riporta la Bbc , è stato scoperto ieri nella città centrale diInsieme a lui è stato trovato anche il corpo di un'altra persona, si tratterebbe del suo compagno.Il ministro della Sicurezza,, ha dichiarato che al momento non è chiaro se si tratti di un omicidio o di un incidente. Saranno gli investigatori a far luce sulle morti. La Procura generale dello Stato, secondo una prima ricostruzione, avrebbe accertato l'assenza di segni di intrusione da parte di terzi, ma in questa fase non si esclude niente.Baena, 38 anni, è diventato magistrato del tribunale elettorale dello stato di Aguascalientes nell'ottobre 2022, diventando lain America Latina a ricoprire una posizione nella Giustizia. Nel giugno dello stesso anno, è stato uno dei primi a ottenere un passaporto neutro rispetto al genere . Era una figura di riferimento per il mondo, molto attivo su certi temi anche sui social. “L’identità non binaria è stata quella che mi ha descritto e mi ha anche aiutato nella transizione nella mia espressione di genere” aveva detto dopo essere entrato in carica a ottobre, accanto a una bandiera arcobaleno, in riferimento al movimento per i diritti del collettivo Lgbtqia+."Sono una, non mi interessa vedermi come una donna o un uomo", aveva scritto Baena su X, ex Twitter, pochi mesi fa. "Questa è un'identità, è mia e per me, per nessun altro."In risposta alla sua prematura scomparsa, attivisti LGBTQIA+ hanno tenuto una commovente veglia a Città del Messico. Anche l'ex presidente della Corte Suprema messicana,, ha espresso il suo profondo dolore sulla morte del magistrato attraverso i social media, affermando: "Abbiamo perso una voce forte a favore dell'uguaglianza e dei diritti delle persone LGBTQIA+. Onoriamo la memoria di Jesus Ociel Baena e continuiamo la lotta per un mondo più inclusivo e giusto".