Turchia, i video del Pride Lgbt+ all'Università di Instanbul dove la polizia ha fatto irruzione: decine di arresti

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin işkenceyle gözaltına alınma anları. (🎥 Anonim) pic.twitter.com/5y0UZgDgly — Emre Orman 🇵🇸 (@eemreorman) May 20, 2022

In Turchia, da 7 anni, è vietato il Gay Pride

No, in Turchia non si può manifestare per i diritti della comunità Lgbt+ . E lo dimostrano isu Twitter dell'irruzione della polizia antisommossa all', dove decine e decine di studenti, che stavano partecipando alsono stati portati via di forza dalle autorità turche eL'Università Boğaziçi (o) è considerata una delle migliori università in Turchia, ma quello che appare dalle immagini diffuse su Twitter dal collettivo Bogazici Resistance sembra più che altro una retata della polizia in un covo di criminali. Invece, in quella scuola si stava semplicemente tenendo la nona parata del, un corteo pacifico di student* che hanno manifestato nelle strade davanti all'Università, con cartelli, striscioni e bandiere arcobaleno per i diritti delle persone Lgbt+ . Nei video si vede la polizia turca in tenuta antisommossa irrompere al corteo. Gli agenti sono entrati all'Università, hanno circondato gli studenti e le studentesse e hanno iniziato a portar via con la forza i manifestantanti, prima di ammanettarli e farli salire sui camion della polizia. Secondo l'avvocato degli studenti dell'Università, Mahmut Şeren, sono state, e alcuni docenti - come dimostrano le foto pubblicate dal collettivo Bogazici Resistance - sono rimasti feriti nel tentativo di prevenire i fermi degli agenti. Tuttavia, secondo quanto riportato ancora dal collettivo degli studenti, le persone arrestate sarebbero molto di più: il collettivo parla di 70 arresti su Twitter.L'Università Boğaziçi ha fatto sapere che, dopo essere stati detenuti in un centro di sicurezza della polizia e dopo essere stati portati in ospedale per dei controlli, tutti isono stati rilasciati. Lo ha comunicato il gruppo Boğaziçi LGBTI+ su Twitter Non è una novità che la polizia turca faccia irruzione in un corteo per i diritti Lgbt+. A fine giugno del 2021 la Turchia vietò il Gay Pride per il settimo anno consecutivo , a dimostrazione che il presidente Recep Tayyip Erdoğan , di orientamento islamista e conservatore, non si è mai aperto nei confronti delle persone Lgbt+. Nel provvedimento che fermò il Gay Pride, la prefettura di Istanbul affermò di non ritenere la manifestazione "appropriata" per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, sostenendo che l'evento avrebbe potuto portare ad "azioni ed eventi provocatori"., ma negli ultimi anni il governo e le autorità locali sono diventati sempre più ostili nei confronti dei diritti e della libertà di espressione delle persone Lgbt. L'ultimo Pride di Istanbul a essere autorizzato fu quello del 2014, da quell'anno tutte le manifestazioni del Gay Pride furono vietate. Ma non solo diritti Lgbt+. Lo scorso mese di aprile la Procura di Istanbul avviò una causa per chiudere una delle più importanti associazioni per i diritti delle donne in Turchia . L'accusa presentata contro l'associazione, spiegò la segretaria generale Fidam Ataselim, fu quella di "" e "disintegrare la struttura familiare col pretesto di difendere i diritti delle donne". Insomma, un altro passo indietro nei confronti dei diritti delle donne in Turchia.