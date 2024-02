L’albergo non accetta animali e rifiuta la prenotazione della turista cieca col cane guida. Poi ci ripensa

Quella che doveva essere una vacanza rilassante, immersa nella natura verdeggiante della Val di Fassa, si è trasformata invece in un episodio della soap ‘soggiorni da incubo’ che ancora troppo spesso avvengono nel nostro Paese.

Protagonista è una turista, una donna cieca, che si è vista rifiutare la prenotazione da parte di un albergo a Moena in cui voleva trascorrere alcuni giorni di relax, perché ad accompagnarla c’era il suo cane guida, fedele supporto per tutti i suoi spostamenti.

Il no dell’albergo all’accesso col cane guida

“Il nostro regolamento non prevede l’accesso di animali di alcun genere”, si è sentita rispondere al telefono la donna alla sua richiesta di informazioni. Non contenta di quel rifiuto, ancora convinta di voler soggiornare in quella struttura, ha provato anche via mail, ribadendo la specifica necessità di avere con se il labrador per potersi muovere in vacanza.

Un cane guida

Ma non c’è stato nulla da fare, per l’albergo non c’è disabilità che tenga: gli animali non possono entrare, nemmeno quando sono fondamentali e non solo da compagnia. “Purtroppo il nostro regolamento, pubblicizzato anche sul nostro sito, non prevede l’accesso di animali di alcun genere in struttura, ragion per cui, per mantenere fede a queste informazioni, anche a tutela degli ospiti che invece ci scelgono proprio per questa clausola ci troviamo costretti, con profondo dispiacere, a non poter derogare”, si è vista replicare. A nulla sono valse le proteste della turista, che ha ricordato ai gestori dell’hotel a Moena la legge che invece le garantirebbe l’accesso alla struttura accompagnata dal suo cane guida.

L’intervento della onlus “Vorrei prendere il treno”

Ma il messaggio dalla struttura non lasciava spazio a interpretazioni. Delusa e amareggiata la turista si è rivolta all’associazione “Vorrei prendere il treno”, impegnata nell’eliminazione di barriere architettoniche, sociali e culturali verso le persone che convivono con disabilità.

La onlus, che ha poi raccontato la vicenda tramite il suo sito e le pagine social, si è subito attivata presso l’albergo in Val di Fassa, spiegando che appunto erano le normative italiane a non essere derogabili per nessuno (non il regolamento della struttura) e che l’esclusione del cane guida sarebbe stato un gesto discriminatorio. Alla fine, quindi, i gestori si sono detti disposti ad accettare il cane guida, ma la signora, indignata per la discriminazione subita e per essersi vista accettare la prenotazione soltanto dopo l’intervento dell’associazione (quando lei stessa aveva presentato loro le stesse evidenze), ha deciso di declinare la proposta e, mantenendo anonima la struttura per “evitare una gogna mediatica” (sappiamo ormai tragicamente bene a cosa può portare, non vi sarete mica dimenticati la signora Giovanna Pedretti?), ha deciso di rendere pubblica la vicenda.

“Mi chiedo però come sia possibile che noi, persone con disabilità, possiamo veder riconosciuti i nostri diritti solo quando una Onlus decide di intervenire per difenderli. Naturalmente sono grata a #vorreiprendereiltreno ma, in un mondo civile, tutto questo non dovrebbe succedere!”.

I precedenti e le scuse dell’Azienda turistica locale

No, non dovrebbero succedere, anche perché di episodi del genere si sente ancora troppo spesso parlare: un episodio simile era avvenuto quest’estate a una turista cieca umbra in vacanza a Portovenere, in Liguria, ma altri casi simili coinvolgono ragazzi e ragazze con disabilità cognitive o con autismo, che spesso vengono considerati problematici, se non addirittura dannosi o pericolosi, da chi ha una struttura ricettiva, un ristorante o un locale di divertimento.

Intanto però, vista la disavventura, alla donna sono arrivate le scuse dell’Azienda del Turismo della Val di Fassa, a nome del suo presidente Fausto Lorenz, che si scusa per la mancata accoglienza in un albergo del proprio territorio. “La Val di Fassa – sottolinea – è nota da sempre per la sua ospitalità e per la sua sensibilità verso le persone diversamente abili (si dice con disabilità, ma soprassediamo, ndr). Siamo rammaricati, quindi, per quanto accaduto perché non rappresenta l’accoglienza che ci caratterizza e che prende le distanze da ogni forma di discriminazione. A nome del territorio e degli operatori turistici ci scusiamo con la signora, protagonista assieme al suo cane guida Labrador, della vicenda e la invitiamo ufficialmente – aggiunge – quando desidera, a trascorrere un soggiorno in Val di Fassa a carico dell’Azienda per il Turismo. La ospiteremo volentieri in una delle nostre numerose strutture pet friendly dove tutti i proprietari di animali e i loro amici a quattro zampe sono benvenuti”.