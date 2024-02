Un agente di Afragola: "Voi disabili parcheggiate ovunque, siete più cattivi di noi"

Se negli ultimi tempi parlare di inclusione, di rispetto di tutti gli individui e di diversità è quasi 'una moda' forse è anche perchée. Un caso di pochi giorni fa ne è l'esempio perfetto. Ad Afragola, in provincia di Napoli,ha risposto così a un post sui social in cui un’associazione a tutela delle persone disabili chiedeva aiuto alle forze dell’ordine riguardo alla –proverbiale– difficoltà nel parcheggiare l’auto per queste persone: “Tutta la mia solidarietà… ma pure a voi…”. Un commento che ha quasi dell'incredibile, oltre ad essere assolutamente vergognoso. E come c'era da aspettarsi, ha sollevato un vespaio di polemiche in città. “da parte di un agente, proprio sotto il post in cui noi chiediamo aiuto alle forze dell'ordine”, è stata la replica di Asia Maraucci, presidente dell'. Nei confronti dell'uomo, subito convocato dal comandante delle municipale Michele Orlando e dal sindaco Antonio Pannone, sarà avviato un procedimento in disciplinare.Le due figure istituzionali, ha voluto anche precisare Maraucci, “ci hanno immediatamente espresso solidarietà, assicurandoci che verranno presi provvedimenti. Questa persona non solodi cui l'associazione porta il nome, ndr) e tutti i disabili ma hache indossa e a tutti i suoi colleghi di Afragola che ogni giorno fanno il loro dovere”. Sulla vicenda è intervenuto anche il Governo, venuto a conoscenza del fatto, che attraverso la ministra per il Sud Mara Carfagna, ha espresso a sua volta vicinanza e solidarietà all’associazione. "Pretendiamo la massima punizione", continua la presidente, nonostante le scuse dell'agente stesso, che poco dopo, sempre sui social, ha scritto: “, ma semplicemente richiamare tutti al rispetto delle regole – si legge nel post di scuse – le espressioni usate sono statenei confronti di coloro che vivono la propria disabilità rispettando le regole”. Una redenzione tardiva, dopo che il danno ormai era stato fatto. E non basterà cancellare il commento al post per dimenticarlo.