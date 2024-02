Un aiuto per la Toscana. Il gruppo Monrif lancia la raccolta fondi per gli alluvionati

I sostenitori

La raccolta fondi

Lanon si ferma, laneanche. Da Prato a Pistoia, da Campi Bisenzio alla costa livornese, si continua a spalare acqua e fango, senza sosta visto che l’emergenza maltempo non lascia tregua. A sostenere le migliaia di persone colpite dall’alluvione sono stati personaggi del mondo dello spettacolo e sportivi, chi toscano di nascita chi di adozione, che hanno scelto di aderire alla campagna di raccolta fondi lanciata dal, con le proprie testate QN Quotidiano Nazionale , Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!.Nel momento più difficile era necessario un gesto tempestivo, perché le popolazioni sfollate possano ricevere un aiuto concreto immediato: da qui l’appello ai nostri lettori e lettrici, rilanciato anche da tanti amici dei nostri quotidiani, molto legati alla Toscana. Tra questi l’ex calciatore viola VIDEO ), VIDEO ),) e. Fra le prime realtà ad aderire alla raccolta fondi del gruppo Monrif c’è l’Estra Pistoia Basket, unica società regionale che milita in Serie A: oggi, per la partita casalinga contro la Reyer Venezia, una quota dell’incasso sarà devoluta sul conto corrente appena aperto e, a questa, si aggiungeranno anche i soldi raccolti dalla tifoseria organizzata della Baraonda Biancorossa. "Dopo una devastazione del genere è rassicurante vedere tante persone darsi da fare, tanti giovani con la pala e gli stivali. Credo che molti di loro avrebbero da pensare ai problemi nelle loro case eppure scendono in strada per aiutare chi sta peggio di loro". Anche Enzo Ghinazzi, in arte, ha scelto di soste4nere la nostra campagna "Un aiuto per la Toscana" a favore delle migliaia di persone sfollate o alle prese con le conseguenze del disastro. "È fondamentale dare un aiuto concreto: per questo, oltre all’appello, ho già dato il mio contributo alla raccolta. Spero che tanti colleghi dello spettacolo facciano lo stesso".Chiunque voglia contribuire può fare un bonifico seguendo le indicazioni sottostanti:IT21 U086 7302 8010 0000 0913 630Un aiuto per la ToscanaChianti Banca: ICRAITRRIP0