Un anno per gli animali: dal micio Freddy al cagnolino Cooper, le vite salvate nel 2023

Un anno in difesa degli animali

Gli orsi in Trentino: una questione controversa

Le storie più emozionanti

Un anno pieno di iniziative. Nel 2023, segnato purtroppo dai casi tragici del gatto Leone o dell' orsa Amarena - giusto per citarne due molto discussi e degli ultimi mesi -, sono stati però tantissimi gli interventi riusciti, sul territorio, a tutela di chi non ha voce.Dal cucciolo Cooper ai piccoli Bianchina e Grigetto: i volontari dellanegli scorsi 12 mesi hanno svolto un lavoro incredibile, in prima linea contro la piaga del, che colpisce particolarmente le regioni del Sud, in aiuto alle famiglie e agli animaliin Emilia Romagna e in Toscana, nella la battaglia per salvare glicon gli operatori del Cras.E ancora, centinaia di uomini e donne si sono spesi a richiamare l’attenzione sul diritto alla vita e alla conservazione degli habitat, anche con la grande campagna di, minacciati dalle delibere della Provincia di Trento (due casi su tutti, quelli che hanno riguardato JJ14 e MJ15, salvati dall'abbattimento, mentre in totale da aprile ad ottobre almeno 7 esemplari di orso sono stati trovati morti). Queste sono solo alcune delle attività svolte dall'associazione fondata e presieduta da, nell’anno che ci siamo lasciati alle spalle. "All’attività di tutti i giorni - racconta l’onorevole - appartengono i salvataggi di cani e gatti abbandonati , le staffette e le adozioni, l’aiuto a chi, per gravi ragioni, non può gestire i suoi animali da compagnia".Il 2023 sarà ricordato, come detto, anche come l’anno in cui laha tentato in ogni modo di 'sbarazzarsi' di orsi considerati "problematici" e scomodi anche perché legati a casi di cronaca che hanno coinvolto persone, e in seguito ha cercato di fare lo stesso con dei lupi che “davano fastidio”.Insieme con altre associazioni animaliste Leidaa si è opposta nelle aule di giustizia ed è riuscita ad impedire che anche un solo orso o lupo fosse abbattuto in nome della legge per decreto del presidente Maurizio Fugatti. E ancora, gli operatori non si sono fermati neppure di fronte ai corpi degli orsi trovati morti nei boschi, chiedendo alle autorità di fare assoluta chiarezza in un contesto ad altissimo rischio di bracconaggio . Ma questo tipo di episodi non ha riguardato solo il Trentino: due gravissimi episodi si sono verificati in Abruzzo, con la, investito da un’auto, e, popolarissima tra gli abitanti dei Comuni del Parco, che ha lasciato orfani due cuccioli.Grazie alla dedizione dei tanti volontari sul territorio, Leidaa ha infatti portato a termine importanti, come quella del cucciolo Cooper, ritrovato allo stremo delle forze a Carlentini (Siracusa), quella dei cagnolini Bianchina e Grigetto, recuperati nelle campagne di Ragusa, sporchi, deperiti e spaventatissimi o del micio Freddy, a cui qualche criminale ha dato fuoco alla coda, provocandogli gravi problemi all’intestino. Tra i moltissimiche l'associazione ha recuperato da terribili situazioni di maltrattamento, abbandono o randagismo ci sono poi la cagnolina Luna, tenuta per anni legata a un palo, a soffrire il freddo e le intemperie, la maremmana Swamy, lanciata per pura malvagità da un’auto in corsa e rimasta disabile, e del cucciolo Orso e di Tessa, abbandonati all’angolo di una strada, senza cibo e riparo. Tante sono ancheche la Lega italiana ha aiutato, da Sud a Nord Italia, e i canili della Sicilia e del Mezzogiorno che hanno ottenuto risorse indispensabili per la sopravvivenza dei loro ospiti."Negli occhi e nell’anima, inoltre, resteranno impresse le immagini delle alluvioni in Emilia-Romagna e in Toscana, dove i volontari della Leidaa si sono prodigati. Due tragedie - aggiunge la parlamentare - di cui le scelte umane portano grande responsabilità e per cui hanno". “Ci vorrebbe molto più spazio - conclude la presidente Leidaa - per raccontare tutto quello che facciamo. La nostra associazione è una realtà meravigliosa, un riferimento nazionale per tutti gli italiani che amano gli animali e vogliono vederli rispettati. Di una cosa siamo certi: che saremo ancora qui, più forti e determinati che mai, a difendere i diritti di tutte le creature viventi”.