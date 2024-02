Una donna con doppio utero ha partorito due volte in due giorni

Una gravidanza considerata "una su un milione" e un totale di 20 ore di travaglio. Kelsey Hatcher, 32 anni, ha partorito una figlia martedì e una seconda mercoledì, presso l'ospedale dell'Università dell'Alabama a Birmingham (UAB). All'età di 17 anni le era stato diagnosticato un utero didelfo, più comunemente detto doppio utero, che l'UAB ha descritto come una rara anomalia congenita che colpisce solo lo 0,3% delle donne. Le probabilità di rimanere incinta in entrambi gli uteri erano ancora più scarse, sempre secondo l'UAB.

Quella gravidanza "una su un milione"

Il precedente in Bangladesh

La notizia della doppia gravidanza aveva già fatto il giro del mondo. E' stata la stessa 32enne a dare l'annuncio su Instagram: "Le nostre bimbe miracolose sono nate", ha scritto sul suo account 'doubleuhatchlings', sottolineando che le piccole sono venute alla luce. "Roxi Layla è nata martedì sera 19 dicembre alle 19.49 ed è stata raggiunta da sua sorella, Rebel Laken, mercoledì mattina 20 dicembre alle 6.09". I medici avevano previsto il parto per Natale, ma le sorelle sono nate giusto in tempo per essere a casa con i loro fratelli per le festività. Mamma e figlie sono state dimesse dall'ospedale e Hatcher ha promesso di condividere i dettagli sul parto in futuro. "Adesso ci prenderemo il tempo necessario, ci riprenderemo e ci godremo le vacanze", ha spiegato, ringraziando tutto il personale medico che l'ha assistita.