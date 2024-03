L’ultimo video di Paola Marra: “Ho scelto la morte assistita, non mi sono arresa”

"Quando guarderete questo video, io sarà morta. Ma voi che lo vedete potreste contribuire a cambiare le leggi sulla morte assistita”.

Paola Marra è morta mercoledì in una clinica svizzera, dopo aver combattuto a lungo contro un cancro al seno e all'intestino. La 53enne londinese, ex operatrice dell'industria musicale e del settore della beneficenza, ha collaborato con il famoso fotografo Rankin per parlare del tema in un video messaggio postumo in cui lancia un appello alle persone perché contribuiscano a cambiare la legge sul fine vita del Regno Unito.

Il video messaggio postumo

“Ho scelto di richiedere la morte assistita perché mi rifiuto di lasciare che sia una malattia terminale a dettare i termini della mia esistenza”. Un video emozionante, pubblicato il giorno dopo che Marra aveva chiuso gli occhi per sempre alla clinica Dignitas di Zurigo.

La donna si è rivolta al centro elvetico dopo che, da ormai tre anni, il cancro all’intestino era entrato nella fase terminale, e in due clip (diffusi giovedì, quindi dopo il decesso) ha dichiarato di essersi recata in Svizzera “perché voglio morire per mia scelta, perché in questo Paese non ci sono alternative”.

Sentiva di non avere altra possibilità, infatti, se non quella di porre fine a quell’esistenza diventata insostenibile. “Il dolore e la sofferenza possono diventare insopportabili. È una lenta erosione della dignità, la perdita dell'indipendenza, l'eliminazione di tutto ciò che rende la vita degna di essere vissuta”, dice con una disarmante lucidità rivolgendosi agli spettatori di quel video che in poche ore ha fatto il giro del mondo. “La morte assistita non significa arrendersi – afferma –. Anzi, significa recuperare il controllo. Non si tratta di morte, ma di dignità. Si tratta di dare alle persone il diritto di porre fine alle loro sofferenze alle loro condizioni, con compassione e rispetto”.

La lettera ai politici inglesi

L’intento di quel video postumo, ma anche della lettera di accompagnamento al governo britannico prima della partenza, non era quello di far conoscere la sua storia, ma di farsi portavoce di una campagna per chiedere la modifica delle leggi in materia in Inghilterra. In un ultimo, disperato appello ha chiesto di nuovo ai leader britannici di ascoltare le voci di chi è in fin di vita come lei e di discutere con urgenza sulla questione in Parlamento, in modo da dare a queste persone “la speranza di una vera scelta nel Regno Unito” entro il primo anniversario della sua morte.

“Avrei potuto avere più tempo con i miei amici e le persone che mi amano [se la morte assistita fosse stata legale] – ha spiegato la 53enne –. Invece dovrò andare alla Dignitas da sola perché non voglio che [questi] vengano interrogati dalla polizia o che si mettano nei guai”.

“Mi dà fastidio il fatto di non avere scelta. Penso che sia ingiusto e crudele – ha aggiunto Marra –. E per tante persone in fin di vita che non possono permettersi di pagare una media di 15.000 sterline per recarsi alla Dignitas, questa legge spietata le costringerà a sopportare una morte dolorosa, o le spingerà a togliersi la vita”.

La londinese ha infatti speso la bellezza di 15mila sterline per il suo ultimo viaggio verso una fine dignitosa, ma non tutti possono affrontare quella spesa e questa è un’ingiustizia a tutti gli effetti. “Centinaia di milioni di persone in tutto il mondo hanno ora accesso a qualche forma di morte assistita”, ha affermato nella lettera, spronando i legislatori del Regno Unito ad adeguarsi.

Cosa prevede la legge nel Regno Unito

La signora Marra, di origine canadese, nel filmato girato dal famoso fotografo Rankin e promosso dal gruppo Dignity in Dying, chiede che la morte assistita per i malati terminali e gli adulti con qualche forma di disabilità e invalidità grave ma capaci di intendere e volere dovrebbe essere legale nel Regno Unito.

Attualmente, la legge britannica impedisce alle persone di chiedere un supporto medico per morire. Il tema è stata oggetto di un intenso dibattito negli ultimi tempi, suscitato in particolare dopo che a dicembre la celebre giornalista e conduttrice televisiva inglese, Dame Esther Rantzen, ha dichiarato di aver contattato la Dignitas in quanto affetta da un cancro al quarto stadio.

Un'indagine del Comitato per la salute e l'assistenza sociale della Camera dei Comuni ha presentato le prove di una migliore assistenza al fine vita nei Paesi in cui questa pratica è consentita. Sia la British Medical Association che il Royal College of Nursing hanno posizioni neutrali sulla morte assistita, ma altri sostengono che l'attuale legislazione dovrebbe rimanere invariata. Il dottor Gordon Macdonald, ad esempio, che fa parte dell’organizzazione Care Not Killing contrario al suicidio assistito, si è detto preoccupato che i criteri di accesso, col tempo, possano includere – oltre i malati terminali – le persone con disabilità e condizioni come la demenza e la depressione.