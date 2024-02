Violenza anche nel mondo dei games: "Donne offese e molestate"

La violenza di genere e la discriminazione più in generale non conosce confini, fisici e digitali. È quello che emerge dal mondo dele un'occasione per parlarne è stata data dal, che si è tenuto dall'1 al 5 novembre. Il festival è stato il giusto palco dove poter accendere i riflettori anche su certe tematiche che, a quanto pare, non risparmiano nessun ambito. Neppure quello più apparentemente innocuo. Anche ciò che è espressione artistica, come i cosplay, o attività ludica come i videogiochi, hanno un lato oscuro, un angolo cieco dove si nasconde un atteggiamento violento verso il prossimo. Funziona esattamente come nel mondo reale: a pagarne le conseguenze, ad essere prese di mira e messe ai margini sono le minoranze.Dell'arte delutilizzato spesso come strumento di inclusione e condivisione ne abbiamo parlato con quattro noti cosplayer, tutti vittime a loro modo die di. Esporre se stessi al prossimo vuol dire spesso e volentieri diventare oggetti di giudizi negativi, offese e parole di odio. Atteggiamenti che, però, non vengono solo dall'esterno, che non comprende e non capisce l'arte del travestimento, ma sono insiti anche all'interno del mondo stesso dei cosplayer. Gli stereotipi e i pregiudizi tipici della quotidianità, trovano terreno fertile anche in quella realtà per così dire "parallela"."Il cosplay, soprattutto in passato, era considerato qualcosa per cui solo se assomigliavi al personaggio che volevi interpretare, potevi permetterti di farlo - spiega Antonella Arpa, in arte Himorta, cosplayer donna più seguita d’Europa con oltre 1 milione di followers su Instagram e 3 milioni di seguaci complessivi sui vari canali social - per fortuna ora questa cosa è stata sdoganata. Ad esempio, per intendersi, si pensava che per fare Lara Croft dovessi essere per forza magra e sexy, come il personaggio. Io, per esempio, sono troppo bassa eppure la faccio lo stesso. Il cosplay è quindi anche esempio di body positivity in questo caso".

Violenza e discriminazione nel game