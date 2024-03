“Vittoria non c’è più, è stata lasciata sola. Noi affidatari siamo considerati genitori di serie B”

Ora c'è un grande dolore. Ma la voce di Benedetta si fa sentire forte, nonostante tutto. "Glielo abbiamo promesso, la legge sull'affido deve cambiare". Vittoria era una bimba con gravi disabilità. Accolta e coccolata con amore dalla famiglia Martellacci che l'ha seguita in ogni momento da quando l'ha ricevuta, come "un dono". Ma non ha potuto farlo nel momento più triste e difficile, la sua morte.

La bimba era stata affidata a questa famiglia grande che abita a Sassetta, un piccolo comune in provincia di Livorno. Dove ci si conosce e ci si aiuta tutti. E così è stato anche con Vittoria. Perché le difficoltà, in questi casi, sono tante. “I servizi territoriali in pratica non esistono”, spiega Benedetta che ha 11 figli, otto naturali, due in adozione, l’ultima arrivata era proprio la piccola di casa, Vittoria.

Tra pochi giorni, Benedetta e Massimiliano, che erano stati convocati in Tribunale il 26 marzo, sarebbero diventati ufficialmente suoi genitori affidatari. Nel frattempo erano definiti come “collocatari”, anche se con tutti i diritti e i doveri. La bambina aveva bisogno sotto ogni aspetto.

“L’abbiamo seguita, amata, abbracciata – aggiunge Benedetta –. Nonostante la tanta burocrazia e l’indifferenza dello Stato che abbandona le famiglie con persone disabili. Viviamo in una piccola comunità dove per fortuna tutti ci hanno dato una mano, ciascuno secondo le proprie competenze. Ma il sostegno dall'esterno non c'è. Ci siamo passati anche con nostro figlio di 13 anni, che ha una disabilità cognitiva. Mio marito è rimasto senza i permessi a cui dà diritto la legge 104, siamo stati senza ausili per mesi”.

Quando è arrivata Vittoria, Benedetta e Massimiliano, che fanno parte dell’associazione M’Ama – Dalla parte dei bambini, hanno affrontato tutto, consapevoli della sua situazione ma sperando e gioendo delle piccole conquiste di lei e dei suoi fratelli, dei traguardi che hanno raggiunto insieme. Fino al 22 febbraio scorso. Quando Vittoria si è sentita male. È stata subito soccorsa con grande tempestività dalla sorella, che l'ha fatta arrivare viva all'ospedale Meyer dove però è morta poco dopo.

Il dolore è grandissimo. Ma non silenzioso. Benedetta vuole parlare. “Non abbiamo potuto decidere nulla sulla sua sepoltura, né starle accanto quando è deceduta. Adesso Vittoria, che così è stata lasciata sola all’inizio e alla fine della sua vita, si trova in un cimitero a noi lontano dove non possiamo andare ogni giorno. Ho ringraziato sua madre e lo faccio ogni giorno per averla messa al mondo. Senza nulla togliere ai genitori biologici, però, è possibile che gli affidatari non contino su decisioni così importanti?”.

Domande, riflessioni, ma soprattutto appelli a chi può decidere. “Le leggi che regolamentano l’affido sono vecchie di 40 anni – dice – e non più adeguate. Ogni caso è a sé e deve essere valutato perché le storie sono diverse ed è giusto che anche le norme si evolvano”. Benedetta si rivolge anche al ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli: “Si deve fare molto di più”. La lotta di Benedetta è appena cominciata. "Lo abbiamo promesso a Vittoria. Lo stiamo facendo per lei e per tutti i bambini come lei”.