I custodi della foresta: i Waorani dell'Amazzonia e il loro patto sacro con la natura, nella Giornata della Terra 2025

Ogni anno, il 22 aprile, il mondo celebra la Giornata Mondiale della Terra. Quest'anno, il tema scelto è "Our Power, Our Planet", un invito a riflettere su come le nostre scelte possano determinare il futuro del pianeta. Ma cosa significa davvero proteggere la Terra? Per alcuni è una battaglia politica, per altri una questione di tecnologia e innovazione. Per i Waorani, invece, è una questione di vita o di morte.

Nel cuore dell'Amazzonia ecuadoriana vive questa tribù indigena che, fino a pochi decenni fa, era ancora incontattata. Chiunque cercasse di avvicinarsi veniva accolto dalle loro lance. Per secoli, hanno difeso la loro foresta dai colonizzatori, dagli sfruttatori, dai cercatori di petrolio. Perché per loro, la foresta non è una risorsa da sfruttare: è casa. Così ho deciso di raggiungerli. Volevo vedere il loro mondo con i miei occhi. Immergermi nella loro quotidianità, cacciare con loro, partecipare ai loro riti propiziatori. Per capire cosa significa davvero vivere in simbiosi con la natura. E cosa possiamo imparare dalla loro visione del mondo. Ecco la terza puntata della rubrica “Progetto Happiness racconta...”.

Un incontro indimenticabile

Mi avevano avvertito: i Waorani non amano le intrusioni. Per loro, la foresta è sacra. Chiunque la minacci è un nemico. Non sapevo cosa aspettarmi mentre risalivo il fiume su una piccola canoa. Intorno a me, un muro verde di alberi impenetrabili. La sensazione era quella di essere osservato, scrutato da occhi invisibili tra la vegetazione. Quando finalmente ho messo piede nel loro villaggio, il primo incontro non è stato con parole, ma con sguardi. Occhi scuri, attenti, diffidenti. Poi, pian piano, la barriera si è rotta. Un bambino mi ha sfiorato la mano con curiosità. Un anziano mi ha fatto cenno di avvicinarmi al fuoco.

E così, lentamente, sono entrato nel loro mondo

Uno dei momenti più forti della mia esperienza è stato accompagnarli in una battuta di caccia. Nessun fucile, nessuna trappola. Solo cerbottane e frecce avvelenate. Camminavano scalzi nella foresta con una leggerezza che mi sembrava impossibile, come se facessero parte della giungla stessa. A un certo punto, un uomo si è fermato. Aveva visto una scimmia su un ramo alto. Ha alzato la cerbottana, ha soffiato con precisione. Ma poi si è fermato. Ha abbassato l’arma e ha detto solo: “È giovane. La foresta provvederà a lui”. In quel momento, ho capito una cosa fondamentale: per loro, cacciare non è un atto di dominio. È un atto di equilibrio.

La foresta non è una risorsa, è casa

Per i Waorani, la foresta non è solo un luogo in cui vivere. È parte di loro. È la madre che li nutre, il padre che li protegge, la memoria dei loro antenati. Non piantano alberi, perché la foresta sa già cosa far crescere. Non uccidono più del necessario, perché sanno che ogni vita ha un ruolo. Non accumulano, perché nella foresta non c’è bisogno di possedere: c’è sempre abbastanza per tutti. Ma questo equilibrio millenario è fragile. Le compagnie petrolifere avanzano, la deforestazione si fa sempre più vicina. E i Waorani, che per secoli hanno difeso la loro casa con le lance, ora devono combattere una battaglia più difficile: quella contro il progresso che li minaccia.

La foresta non si possiede, si appartiene

Quando ho chiesto ai Waorani cosa significasse per loro la foresta, nessuno ha parlato di possesso. Per loro, la foresta non è una risorsa, ma un’estensione della loro esistenza. Non tracciano confini, non accumulano, non prendono più del necessario. Perché prendere troppo significa interrompere un equilibrio millenario, rompere un patto sacro con la natura. Eppure, noi abbiamo costruito un mondo in cui la Terra è qualcosa da sfruttare, sezionare, vendere. Abbiamo dimenticato che siamo ospiti, non padroni. I Waorani sanno che la foresta non ha bisogno di loro per esistere, ma loro senza la foresta non potrebbero sopravvivere. Noi, invece, continuiamo a credere che il pianeta ci appartenga, senza renderci conto che, senza di esso, siamo noi a scomparire.

Difendere la foresta è difendere noi stessi

L’Amazzonia è uno dei polmoni verdi della Terra. Eppure, ogni giorno perdiamo ettari di foresta per l’avidità di pochi e l’indifferenza di molti. Per i Waorani, la minaccia non viene solo dalle compagnie petrolifere che avanzano, ma anche dalla nostra incapacità di riconoscere il valore di ciò che stiamo distruggendo. Quando parliamo di deforestazione e cambiamento climatico, pensiamo sempre a qualcosa di lontano, che riguarda altri. Ma non è così. Se la foresta scompare, perdiamo tutti. I Waorani combattono ogni giorno per proteggere la loro casa, con la consapevolezza che la loro lotta non riguarda solo loro, ma anche il nostro futuro.

Una domanda che non possiamo ignorare

Mentre lasciavo il villaggio, un anziano Waorani mi ha guardato e ha detto una frase che non riesco a togliermi dalla testa: “La foresta ci ha dato tutto. Ma voi, cosa le state dando?”. Quelle parole continuano a riecheggiare nella mia mente. Se i Waorani lottano per proteggere la loro casa, noi cosa stiamo facendo per proteggere la nostra?

*Chi è Giuseppe Bertuccio D’Angelo

Giuseppe Bertuccio D’Angelo viaggia da 10 anni alla ricerca del “segreto” della felicità. Originario di Messina, una laurea in Economia e Commercio, sta esplorando luoghi e comunità diverse in tutto il mondo, rivolgendo ai suoi interlocutori la stessa domanda: “che cos’è per te la felicità?”.

Nei suoi reportage mette in luce, da una prospettiva nuova, porzioni di realtà non documentate dal mainstream: dall’Ucraina al Brasile, dalla baraccopoli di Manila alla Corea del Nord, dai cacciatori con le aquile kazaki alle donne obese della Mauritania.

Quando è in Italia, Giuseppe Bertuccio D’Angelo è protagonista di eventi come il Tedx (Bergamo 2022) e cura progetti di formazione e consulenza in azienda. Ha collaborato con Sos Mediterranee e nel 2021 è stato a bordo della nave Ocean Viking per un mese. Oggi Giuseppe Bertuccio D’Angelo collabora con Action Aid, segue e sostiene progetti di solidarietà e di recupero ambientale. I suoi reportage raggiungono punte di 7 milioni di visualizzazioni, su LinkedIn è seguito da più di 21 mila persone e il suo canale YouTube, Progetto Happiness, conta 1.700.00 mila iscritti.