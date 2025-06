Sette volte mamma: il miracolo di Wendy e del suo piccolo baby bradipo

Chi l’avrebbe detto che la nuova “influencer” del regno animale sarebbe stata una bradipa over 20, pendolante a testa in giù fra i rami del Parco Natura Viva di Bussolengo? Eppure Wendy – classe 2003, capelli spettinati per scelta evolutiva – ha appena partorito il suo settimo cucciolo, diventando la mamma bradipo più anziana d’Italia (e una delle sette decane d’Europa). Nel giro di tre settimane il piccolo – ancora senza nome ma già con un curriculum di tenerezza invidiabile – ha raggiunto i 400 grammi, sorseggiando latte “slow-food” direttamente dal marsupio della mamma.

Certo è che se fossimo in un reality show la regia zoomerebbe sul dettaglio più delicato: l’allattamento. Con l’età, spiega Camillo Sandri, direttore zoologico del parco Natura Viva, il rischio è che la produzione di latte cali. Ma Wendy sta smentendo i pronostici, offrendo poppate regolari e garantendo fino ad ora il corretto aumento di peso del piccolo. Nel giro di pochi giorni il neonato assaggerà le prime micro fette di mela, sempre aggrappato al ventre materno come al più comodo dei dondoli.

I bradipi sono a richio nel loro habitat naturale

Fin qui tutto zucchero filato. Ma l’esistenza dei bradipi fuori dagli zoo è tutt’altro che ovattata. Il loro habitat naturale – la foresta pluviale che abbraccia Colombia, Perù, Brasile e Venezuela – si sta assottigliando. Solo nello stato brasiliano di Amazonas sono andati persi 3,71 milioni di ettari di foresta primaria umida dal 2002 a oggi, un’area grande quasi quanto il Piemonte. E il 2024 ha registrato un nuovo balzo di deforestazione a causa degli incendi, nonostante gli impegni internazionali.

A livello globale, la perdita di foreste tropicali primarie è aumentata del 10% nel 2022 rispetto all’anno precedente: ogni albero abbattuto significa meno cibo, meno ombra e, in ultima analisi, meno “amache” naturali per creature che riescono a malapena a percorrere 30 metri al giorno. Come se non bastasse, il cambiamento climatico sta facendo salire la colonnina di mercurio ben oltre la soglia di comfort dei bradipi. Un recente studio ha dimostrato che il loro metabolismo – già pigro per definizione – fatica a dissipare il calore in eccesso, rendendo la sopravvivenza delle popolazioni di alta quota quasi impossibile entro fine secolo. Insomma: troppo lenti per fuggire, troppo specializzati per adattarsi.

Uno scenario ben poco edificante. Ma come possiamo fare per migliorare le cose? Palm-oil free sullo scaffale, burger vegetali nel piatto e, soprattutto, una pressione politica che sostenga chi in Amazzonia difende la foresta: ecco tre gesti che viaggiano più veloci dei 0,24 km/h di un bradipo ma possono avere un impatto gigantesco. Ogni acquisto consapevole è un voto a favore (o contro) la foresta.

Il baby bradipo di Bussolengo è una notizia adorabile, ma sarebbe ipocrisia fermarsi al lato tenero della faccenda. Proteggere le foreste pluviali significa tutelare interi ecosistemi – bradipi, giaguari, popoli indigeni e, perché no, le nostre stesse previsioni meteo. Se non rallentiamo la motosega globale, rischiamo di lasciare Wendy a raccontare favole su alberi che non esistono più. Perciò celebriamo questo piccolo grande record, ma facciamolo con la consapevolezza che il prossimo capitolo dipende anche da noi. E, magari, impariamo dal bradipo l’arte di procedere lenti: non nell’agire, bensì nel consumare.