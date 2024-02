World Braille Day, la giornata mondiale dedicata al sistema di scrittura per ciechi

World Braille Day

Il

#Braille

è un fondamentale strumento di comunicazione e espressione che ha permesso a non vedenti e ipovedenti di accedere all'istruzione. In occasione della Giornata mondiale del Braille la biblioteca del Mim espone una raccolta di volumi scritti con questo codice".

Si celebra oggi la Giornata Mondiale dell'alfabeto

#Braille

. Per sottolineare il valore inclusivo dei simboli dell'unità nazionale, in Biblioteca sono esposti la Costituzione in Braille, una versione tattile del Tricolore e una riproduzione tattile dell’emblema della Repubblica".

La storia di Louis Braille

La svolta

Il perfezionamento del metodo

L'iniziale resistenza

Il 4 gennaio si festeggia il, la giornata mondiale dedicata proprio al Braille, ilma anche dimesso a punto nella prima metà del XIX secolo. E la data, istituita dall'ONU a partire dal, non è casuale: oggi infatti si celebra il compleanno del francese Louis Braille , l'ideatore di questo codice di lettura e scrittura che ha rivoluzionatoQuesto linguaggio universale, che ha migliorato, ha garantito inoltre la piena accessibilità ai testi. Il, ad esempio, è stata la prima istituzione italiana a pubblicare, nel 2008, la Costituzione italiana nel linguaggio per i non vedenti. Sui social molti politici hanno celebrato questa importante giornata, a partire dal Ministro dell'Istruzione e del Merito,che su X ha scritto: "Anche laha voluto rendere omaggio a questo sistema: "Ma come ha fatto Louis Braille ad? Per capire meglio bisogna ripercorrere la sua storia fin da bambino. Nato nel 1809 nella cittadina francese di Coupvray, un villaggio a circa 40 chilometri a est di Parigi, Louis era ildi una famiglia i cui membri (sia i genitori sia i fratelli) erano già in età avanzata quando lui venne al mondo. Suo padre aveva un, dove produceva articoli in pelle per i cavalli e i muli dei contadini locali. La storia del piccolo iniziò un giorno del 1812, quando il bambino, che aveva tre anni, cercò d'imitare il padre in bottega. Il bimbo prese in mano unche il padre usava per bucare il cuoio, ma fu tanto sfortunato che l'attrezzo gli scivolò dalle mani e gli. Ma la sfortuna non finì lì, perché l'infezione dell'occhio ferito si estese anche all'altro, portandolo a una. All'età di cinque anni infatti Louis era completamente cieco. Ma nonostante la difficile situazione economica della famiglia, la sua tenacia e quella del padre, che non era disposto a rassegnarsi alla sfortuna del figlio, fecero emergereche avrebbero poi reso Louis la persona che diventò. Il bambino entrò nell'di Parigi nel 1818, e dopo un lungo percorso, divenneproprio in quel comprensorio.Poi arrivò la svolta grazie allo studioso, direttore dell'istituto, che colpito dalle condizioni delle persone cieche che vivevano per le strade di Parigi, decise di dedicare gran parte della sua vita alla loro educazione ideando una rilievo per facilitare la lettura e la scrittura al tatto. Haüy stampava ogni lettera dell'alfabeto singolarmente, ma sebbene gli alunni potessero toccare le lettere con la punta delle dita,. Dal canto suo però, Louis dimostrava quotidianamente le sue grandi capacità in diversi settori dell'istruzione, e divenne così il cosiddetto "", cioè un istruttore che ripeteva ad alta voce la lezione impartita dagli insegnanti al resto della classe. Un giorno del 1821 un ufficiale dell'esercito francese di nomevisitò l'istituto per presentare il nuovo sistema di lettura e scrittura tattile utilizzato dai militari per trasmettere gli ordini di notte in modo da non rivelare la propria posizione al nemico. Conosciuta come "scrittura notturna", la tecnica consisteva nell'utilizzare lettere stampate in rilievo con punti e linee.Gli studenti peròper questo metodo, poiché non utilizzava lettere maiuscole o segni di punteggiatura. Così il giovane Braille iniziò a cercaree creare un vero e proprio codice alfabetico in modo che le persone cieche potessero "leggere" con le dita con la stessa rapidità e facilità dei vedenti. Nonostante lo scoraggiamento degli studenti, Louis non si arrese e prese questo codice come base per un: non si sarebbe fermato finché non avesse trovato una soluzione che semplificasse il sistema. Per riprodurre la fonetica di base, il metodo ideato da Braille richiedeva soloinvece dei dodici del suo predecessore. La sua prima versione utilizzava punti e linee e fu pubblicata nel. Otto anni dopo, nelpubblicò una seconda edizione in cuiperché li considerava troppo complicati da leggere. L'uomo ideò quindi un, utilizzando un foglio di metallo o di legno perforato come sagoma con piccoli quadrati contenenti ciascuno sei punti. Un foglio di carta veniva posto tra le due lamine e i punti in rilievo venivano segnati con uno stilo per creare una calligrafia perfetta che la persona cieca poteva toccare con le dita.Ma nonostante gli indubbi vantaggi di questa tecnica di apprendimento per i bambini ciechi, il metodo Braille . Alcuni insegnanti erano piuttosto riluttanti a implementare il nuovo sistema e altri lo bandirono addirittura dalle loro scuole. Fortunatamente, questo veto ebbe l'effetto opposto sugli alunni. Molti di loro infatti usavano segretamente il Braille per studiare. Divenuto insegnante, Louis non visse abbastanza per vedere il successo universale della sua invenzione, poiché il, una malattia contro la quale aveva combattuto fin dai primi tempi all'istituto. Due anni dopo il suo sistema di lettura fu definitivamentea cui aveva dedicato tanti anni della sua vita, su insistenza degli studenti. Questo sistema si diffuse in seguito in tutto il mondo francofono e divenne infine il metodo universale d'insegnamento per le persone cieche. Il resto è storia.