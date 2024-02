Zara, la nuova campagna pubblicitaria fa infuriare i social

WHAT IS WRONG WITH YOU — Valentina Di Liscia (@dilisciavalen) December 9, 2023

Tutti contro Zara

I precedenti

Unatra oggetti di scena che, secondo alcuni utenti, riporterebbero alla mente lae i cadaveri dei palestinesi avvolti in lenzuoli bianchi. E' questa l'accusa rivolta dall'opinione pubblica alche ha promosso una nuova campagna, "The Jacket". L'iniziativa voleva mettere in risalto la versatilità del capo ponendo il focus tutto sul design, ma le immagini raffigurate hanno scatenato unI social media sono esplosi di condanna mentre gli utenti esprimevano la loro rabbia e disgusto, giurando di. Altri invece hanno accusato Zara di sfruttareper scopi di marketing. Il brand, almeno per il momento, non ha rilasciato commenti o dichiarazioni in merito alla controversia ma sembra aver cancellato le foto incriminate. La società di moda aveva descritto la serie Atelier come "una collezione inche celebra il nostro impegno per l'artigianato e la passione per l'espressione artistica". Tuttavia, la rappresentazione della modella Kristen McMenamy in posa accanto aha scatenato una tempesta di reazioni negative.Ma il colosso della moda low-cost non è la prima volta che finisce nell'occhio del ciclone. Nel 2017 il brand lanciò un nuovo cartellone pubblicitario con su scritto "", cioè "Ama le tue curve". Fino a qui niente di strano anche perché le curvy hanno ormai rivoluzionato il mondo del fashion system e sono riuscite a sconfiggere ogni forma di stereotipo. Zara però in quell'occasione sembrò di non aver compreso alla perfezione cosa significasse avere il corpo formoso. Leinfatti erano. Dopo il lancio della campagna, ifurono invasi da furiosi commenti di donne che si sentirono prese in giro. La prima a notare il controsenso fu, conduttrice radiofonica popolare in Irlanda, che sui social manifestò tutta la sua indignazione: "Donne e uomini di tutte le età e taglie hanno gravi disturbi alimentari a causa di immagini idealizzate che sono impossibili da raggiungere e questa è proprio una di quelle immagini". Il post fu condiviso più di 12.000 volte, attirando l'attenzione di persone di ogni parte del mondo. "Zara, ama le tue curve?", "Guarda oltre, Zara. Ci sono curve davvero pericolose", "Hanno usato Photoshop per rendere ancora più magre le modelle della campagna", furono solo alcuni dei commenti ironici e polemici che si leggevano sul web.Ma questi casi sono soltanto gli ultimi due affrontati dal colosso spagnolo. Vi ricordate quella volta in cui ha dovuto ritirare dal commercio le magliette per bambini perché ritenute molto simili alle divise indossate dagli ebrei nei? Nonostante le t-shirt di Zara avessero le righe orizzontali, invece che verticali, la scelta aveva fatto discutere e la polemica anche quella volta non si era fatta attendere. O anche lapensata dall'azienda spagnola per essere indossata indistintamente da uomini e donne e bollata come 'maschilista' dagli utenti, che in rete espressero il loro giudizio criticando i dettagli poco femminili. La collezione rivolta al cosiddetto '' occupava una sezione specifica del sito del brand, con maglie, felpe e pantaloni indossati da lui e da lei. "Parità di genere non significa mascolinizzazione" scrisse qualcuno sui social incalzato da chi definiva la trovata "sessista". Ci fu comunque qualcuno che accolse con entusiasmo l'originale stile. Sembra che Zara riesca sempre a suscitaree a far parlare di sé. Passi falsi inconsapevoli, escamotage o accanimento sul marchio?