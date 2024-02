Zerocalcare spegne 40 candeline: dalla periferia al successo mondiale

Le opere che l'hanno reso famoso

I 40 anni di Zerocalcare: "Il lavoro funziona, il resto è un macello"

Enciclopedia Calcarea, la nuova opera del fumettista

. Michele Rech, questo il vero nome del fumettista romano (anzi, di Rebibbia per la precisione, perché Rebibbia regna)è nato ad Arezzo il 12 dicembre 1983 e da circa 10 anni si è imposto - suo malgrado, non per mettergli ansia - sulla scena italiana e internazionale con i suoi graphic novel. Dal blog dove ha iniziato a pubblicare le prime strisce fina all'Enciclopedia Calcarea, che spiega come sono stati ideati i personaggi dei suoi fumetti e che ha presentato nuovamente qualche giorno fa quando si è raccontato in, all'Auditorium della fiera alla Nuvola dell'Eur a Roma, in occasione della fiera "Più Libri, Più Liberi".Ma chi è davvero il genio dietro le sempre dichiarate insicurezze, l'artista dietro le felpe extra large, il creatore di mondi dietro la scorza di riservatezza? Chi è il protagonista di uno dei momenti più discussi degli ultimi mesi, quando ha deciso di non partecipare a Lucca comics & games 2023 per la presenza, tra i partner dell'evento, dell'ambasciata israeliana? Da sempre schierato dalla parte degli ultimi , delle vittime di genocidi e di guerre, ha scelto questa forma di protesta a meno di un mese dallo scoppio delle ostilità tra Hamas e truppe di Israele, per il conflitto che sta decimando la popolazione civile palestinese.La sua carriera inizia già dall'adolescenza con i primi disegni pubblicati sul blog personale, strisce che poi si ritrovano nelle successive raccolte; contemporaneamente realizza manifesti per concerti ed eventi a Roma e un racconto a fumetti dellea cui partecipa. Arrivano le prime pubblicazioni, da "" (2011) - da cui è stato tratto il film omonimo sette anni dopo - fino a "" - libro più letto in Italia nel 2022 - passando per "Dimentica il mio nome" o "Kobane Calling", "Un polpo alla gola" e "Macerie Prime", "Ogni maledetto lunedì su due" e "Scheletri" e tanti altri ancora. L'apice del suo successo extra letterario arriva con le serie " e "", entrambe prodotte da Netflix, dove tratta temi sociali estremamente attuali (solitudine e suicidio in un caso, intolleranza verso l'altro e passaggio alla vita adulta nell'altro, per dare un'idea di macrotemi) con la sua personale prospettiva, entrando nei cuori del pubblico non solo italiano ma anche estero.Nel mezzo una quantità smisurata di altre pubblicazioni, tra manifesti, copertine, raccolte e gadget che l'hanno reso ormai una delle firme più apprezzato della produzione a fumetti: basti andare a una qualsiasi fiera o evento a cui Rech partecipa e vedere la lunga fila di fan che si snoda per avere un suo 'disegnetto'.Quarant'anni sono l'età in cui viene fatto un bilancio della vita. Su questo tema Zerocalcare non ha dubbi: "Adesso mi sento ingeneroso verso le persone che mi stanno vicino. Sono, non è più immaginabile che finisca la vita sotto i ponti. Il problema è che. Uno si butta nel lavoro, così non ci pensa e invece peggiora tutto. Tutti hanno figliato, anche Secco". Invece sulla questione del successo come spesso accade minimizza commentando: "Non è che mi sento in colpa, perché non ho fatto niente a nessuno, però è ovvio che se ci stanno amici miei che sono centomila volte più generosi di me, più fighi di me, più colti di me e che stanno a fare l'inventario al supermercato, mi fa sentire".Sindrome dell'impostore o vero sentimento di perenne insicurezza, quel che è certo è che il pubblico, su di lui, non ha dubbi e lo dimostrano sia le copie vendute dei suoi fumetti (a fine 2019 ha toccato quota un milione e non sembra intenzionato a fermarsi) che il successo raggiunto anche all'estero. Per quanto riguarda le critiche invece confessa: "Quando esce un'intervista brutta, che mi sembra oltre o che è stata interpretata male, io per tre mesi vado a fare la spesa in un altro quartiere. Non ho il coraggio di affrontare lo sguardo". I tatuaggi raccontano sempre qualcosa in più delle persone; così del suo "" il fumettista spiega: "Non è che tutto passa vale solo per le cose brutte. Salomone diceva tutto questo passerà, mae quindi non gioire perché pure quelle finiscono a breve".Sulla sua nuova opera, l'dice: "È. È la raccolta ragionata di quei fascicoli usciti in edicola con i pupazzi. Per non fare ricomprare il pupazzo per forza c'è questa cosa. È rivolta a chi la vuole". Ma lui, un personaggio preferito, ce l'ha? Più che favorito c'è uno che lo rappresenta meglio ed è quello di "Lady Cocca, personaggio strepitoso che però ha una educazione rigida, tosta, poi è diventata un'asociale". Insomma la sua mamma, tradizionalmente rappresentata da una gallina apprensiva. Ma un'altra madre spirituale, sua genitrice e ispiratrice, è la sua città,, e il quartiere di Rebibbia dove è cresciuto. "Il fatto è che a Roma, perché intorno hai un mondo pronto a darti dell'idiota e questo ti porta a fare ironia su te stesso. È come un modo di mettere le mani avanti per evitare che siano gli altri prenderti per il culo".