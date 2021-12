di Marianna Grazi

L’inclusione può passare dai gesti più semplici ed elementari e se il proverbio dice “fare di necessità virtù” allora anche da un bisogno può nascere un’azione virtuosa. Di bagni gender neutral o gender free, si parla poco e se ne vedono ancora meno. Ma la separazione naturale di uomini e donne in questi spazi è sorta meno di 200 anni fa, come parte di una ideologia pervasiva di separazione e di dominanza. Oggi però il dibattito, l’attenzione, la stessa presenza di persone con identità di genere diverse dal classico ‘standard’ maschio femmina è ben più riconosciuta rispetto a qualche decennio fa e le riflessioni su come farle sentire parte della ‘normalità’ (decisa da chi, poi?) passano anche da qui. Dai bagni, perché no. È importante fare una precisazione: di bagni misti, volenti o no, facciamo tutti uso almeno una volta nella vita, in famiglia. Il dibattito quindi riguarda i luoghi pubblici, dalle scuole ai bar, dalle palestre agli uffici. E riguarda il diritto delle persone a non sentirsi discriminate. Nemmeno in un’azione tanto semplice e necessaria.

In Toscana scuola e università in prima linea

A Firenze, negli ultimi giorni, si discute dell’adozione di due bagni misti, uno per ciascuna delle due sedi, dedicati agli alunni che non si riconoscono in un alcun genere, da parte del liceo Machiavelli Capponi. O meglio, per i ragazzi e gli insegnanti le ‘toilette fluid’ sono ormai, semplicemente, una realtà. Come spesso accade tutto è nato dall’esigenza di alcuni alunni, che si sono rivolti ad un rappresentante di istituto, esponendo il loro problema: “Dove vado in bagno se non mi sento né un maschio né una femmina?”. La richiesta di installare bagni neutri è stata poi girata alla dirigente scolastica, Anna Pezzati, che ha dato il suo pieno assenso. “Una richiesta attesa – ha detto -. I bagni misti sono stati proposti in tantissimi istituti (leggi qui il caso di Piacenza). C’è stata una forte apertura in questo senso e, dunque, da parte mia non c’è stata alcuna sorpresa”. “La volontà di instaurare un bagno misto all’interno del nostro istituto è nata sia da una consapevolezza collettiva, sia da una richiesta diretta di alcune persone all’interno della nostra scuola, che avevano appunto l’esigenza di sentirsi a proprio agio e più rispettate – racconta Serena, rappresentante degli studenti -. A chi storce il naso, come Fratelli d’Italia (che ha parlato di ‘ennesimo teatrino ideologico’, ndr) dico che il bagno misto non toglie niente a nessuno, anzi, dà la possibilità a certe persone di sentirsi maggiormente rispettate“. Nonostante, infatti, le polemiche si siano scatenate soprattutto dal fronte politico del centro destra, gli studenti sono entusiasti dell’apertura della loro scuola: “A prescindere dall’identità di genere, abbattere la differenza maschio femmina è qualcosa che riguarda tutti”, dicono i ragazzi.

Dal liceo all’università, sempre rimanendo in Toscana, i bagni neutri potrebbero essere una realtà già dalla prossima estate all’ateneo di Pisa dove è in corso la mappatura dei servizi igienici, per stabilire quale opzione usare. “Per i singoli la scelta può essere quella di eliminare qualsiasi etichetta, mantenendo solo quella generica che indichi la presenza del wc. Per quelli collettivi l’opzione è togliere ogni simbolo oppure lasciare tra le varie cabine almeno una porta neutra” ha detto il professor Arturo Marzano, delegato per Gender studies and equal opportunities. Nei giorni scorsi, infatti, l’esigenza di cambiamento era stata portata alla luce da Sinistra Per, che ha tappezzato i bagni dell’università con manifesti che invocano la realizzazione di servizi misti, utilizzabili da tutti. Un’iniziativa che, ancora una volta, non era sfuggita alle critiche: il leader della Lega, Matteo Salvini, su Instagram ha scritto: “Eh già, per gli studenti universitari (a Pisa e in tutta Italia) avere una mappatura dei bagni per avere dei servizi ‘gender free’, senza simboli di uomo e donna, era proprio una priorità. Ridicoli“.