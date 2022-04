di Remy Morandi

La foto della bambina ucraina con la scritta sulla schiena ha sconvolto un po’ tutti. Ma per fortuna c’è una buona notizia: la piccola Vira Makoviy, poco più di due anni, sta bene. Lo ha fatto sapere la mamma, Sasha Makoviy, con un post su Instagram, nel quale ha scritto che lei e la bambina si trovano al sicuro in Francia, ospitati da una famiglia che ha aperto le porte della propria casa per accogliere la famiglia Makoviy. Ieri, dopo aver riportato la storia della bambina con scritti sulla schiena il suo nome e il numero di telefono dei genitori, noi di Luce! abbiamo provato a contattare la mamma della piccola per farci raccontare meglio la vicenda. Sasha ci ha inizialmente risposto ai messaggi che le abbiamo inviato con un semplice “Hi” (“Ciao”), poi però non ci ha fatto sapere più nulla. Il motivo? Lo ha spiegato lei stessa con un post su Instagram: “Nelle ultime 24 ore il mio profilo Instagram è stato inondato di messaggi da persone che volevano offrirci il loro aiuto e che volevano sapere se e io e Vira fossimo al sicuro”. “Sono sopraffatta da tutte le attenzioni che ho ricevuto in questi ultimi giorni, proverò a rispondere a tutti”, ha fatto sapere Sasha. Alla mamma di Vira rispondiamo qui, sottolineando che a noi di Luce! basta sapere che lei e la piccola Vira stiano bene. Così è, e ne siamo felici.

La piccola Vira sta bene e si trova in Francia con la mamma Sasha. Su Instagram la madre ha scritto un post per fare sapere le condizioni di salute della sua bambina e per ringraziare tutti coloro che le hanno offerto aiuto e supporto, dopo aver visto la foto della piccola con ‘tatuati’ sulla schiena il suo nome, la sua data di nascita e il numero di telefono di mamma e papà. “Piango dalla commozione“, ha premesso sui social la mamma. “Voglio far sapere a tutti che io e Vira siamo al sicuro. Siamo riusciti ad attraversare il confine – scrive Sasha su Instagram – e ora ci troviamo nel sud della Francia“. Sono stati dei “volontari” ad aver offerto il proprio aiuto e ad aver aperto le porte di casa a Vira e Sasha. “Ci hanno invitato qui e hanno offerto un alloggio”, ha scritto ancora su Instagram la mamma.

Nella nuova foto pubblicata da Sasha Makoviy, si vede la piccola Vira con un vestitino e le scarpette rosa giocare con un mazzo di fiori. Sono lontane le immagini della guerra in Ucraina dalla quale Sasha e Vira sono riuscite a scappare. È lontano, ma non troppo, il ricordo di quelle scritte sulla schiena della bambina di 2 anni che la madre le ha disegnato “nel caso in cui ci fosse successo qualcosa”, aveva fatto sapere Sasha.

Quel vestitino rosa che adesso indossa Vira “ce lo ha regalato la premurosa famiglia francese”, che ha ospitato le due profughe ucraine. Lo ha fatto sapere la mamma, che ha voluto nel post su Instagram “ringraziare i volontari francesi e tutti coloro che ci hanno aiutato e sostenuto mentre stavamo fuggendo dalla guerra“. “Sono un po’ sopraffatta da tutte le attenzioni che ho ricevuto in questi giorni, ma alla fine proverò a rispondere a tutti”, ha concluso su Instagram Sasha Makoviy.

La storia di Vira, la bambina ucraina con la scritta sulla schiena

Sabato 2 aprile Sasha Makoviy, una donna che abitava a Kiev, ha condiviso sui social la foto e la storia della sua bambina, di poco più di 2 anni. Nello scatto pubblicato su Instagram si vede Vira giocare con dei pennarelli colorati su un foglio di carta. Sulla sua schiena la mamma ha scritto il suo nome e il suo cognome, Vira Makoviy, la sua data di nascita, 10 novembre 2019, e infine i numeri di telefono di mamma e papà.

“Ho scritto sulla schiena di Vira – ha spiegato la mamma – nel caso in cui ci fosse successo qualcosa e nel caso in cui l’avessero ritrovata come sopravvissuta”. Nel panico la madre lo scorso 24 febbraio, ovvero il giorno in cui è iniziata l’invasione russa in Ucraina, ha scritto anche un biglietto con i dati personali della piccola. Sasha aveva fatto sapere che “ancora non riesco a togliermi di tasca questo biglietto strapazzato”, per paura che da un momento all’altro potesse succedere qualcosa a lei o alla piccola Vira. Speriamo che adesso Sasha, al sicuro con la sua piccola in Francia, sia riuscita a togliersi quel pezzetto di carta dalle tasche. Certamente la piccola Vira non ha più quelle scritte sulla schiena, coperta adesso da un tenero vestitino rosa. Quella foto però Sasha non la dimenticherà.