di Enrico Salvadori

In tarda mattinata è arrivata l’ufficialità ed è una doccia fredda soprattutto per lei che ci teneva tanto a partecipare. Beatrice Scolletta, la prima aspirante Miss Italia incinta, non parteciperà alla finale del concorso domenica 13 febbraio. In queste ore, infatti, la 26enne di Nettuno (Roma), seconda classificata nel 2020, sposata e madre di Leone e Vittoria Romana ai quali regalerà presto un fratellino o una sorellina, è risultata positiva al Covid e deve quindi rinunciare a realizzare un record.

Come sta Beatrice? Le condizioni di salute

Beatrice è in dolce attesa da tre mesi e sarebbe stata la prima volta di una concorrente che partecipa all’atto conclusivo di Miss Italia aspettando un bambino. Fortunatamente le condizioni di Daniela sono buone ma il contagio la obbliga a una scelta che è anche cautelativa vista l’imminente maternità. Le ragazze che si contenderanno domenica sera al Casinò di Venezia il titolo dell’edizione 82 di Miss Italia rimangono diciotto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEA (@beatricescolletta)

Beatrice Scolletta, chi è l’aspirante Miss Italia incinta

Beatrice Scolletta, romana di Nettuno, ha 26 anni. Laureata in scienze e tecniche psicologiche, frequenta un master in interventi assistiti con gli animali e spera di aprire un centro di ‘pet therapy’. Beatrice ha già partecipato al concorso l’anno scorso in piena emergenza pandemia e quest’anno si era rimessa in gioco per prendersi la rivinicita e dimostrare che anche una mamma può fare “tutto ciò che desidera, se lo desidera”. Purtroppo però quest’anno è stata bloccata dal Covid, e per questo non potrà partecipare alla finale di Miss Italia, edizione quest’anno speciale visto che saranno decretate due reginette, quella del 2021 e quella dell’anno in corso. Beatrice Scolletta si definisce “una donna, una moglie e una mamma, che certa di raggiungere nuovi traguardi per sé e per la sua famiglia”. E che mamma. Proprio in queste ore sui social Beatrice ha ufficializzato la notizie che è in dolce attesa da tre mesi del terzo bambino.

Finale di Miss Italia 2022, dove vederla

Domenica 13 febbraio si recupera la finale di Miss Italia che era in programma a metà dicembre ma venne stoppata per due casi ci contagio tra le venti finaliste. Domenica è la volta buona e sarà l’edizione delle novità anche per altri motivi. Si assegnerà anche la fascia di Miss Italia social tra nove finaliste. Il concorso quest’anno è diventato interamente digital sulla piattaforma Helbiz Live, che trasmetterà l’evento finale in streaming da Palazzo di Ca’ Vendramin Calergi. Per accedere alla diretta basterà scaricare la app Helibiz Live da Play store o da Apple store e registrarsi. L’app è gratuita e non c’è alcun costo per godersi la finale che inizia alle 21.

Chi sono le finaliste di Miss Italia 2022?

Le ragazze che partecipano a Miss Italia 2021 hanno un’età compresa tra i 19 e i 26 anni, sono tutte diplomate, in gran parte studiano all’università e alcune nel fine settimana lavorano. Due sono laureate, due sposate. Hanno aspirazioni legate ai loro studi (marketing, comunicazione, economia, settore turistico). Sono influencer, sportive, impiegate nella pubblica amministrazione. Ecco chi sono le finaliste di Miss Italia 2022:

PIEMONTE – Francesca Bessone

LOMBARDIA – Francesca Mamè, Beatrice Farina

TRENTINO AA – Anna Sofia Chicco

FRIULI VG – Erika Rebbelato

VENETO – Debora Pattarello

LIGURIA – Alessia Cardinale

EMILIA ROMAGNA – Greta Iotti

TOSCANA – Daniela Ruggirello

MARCHE – Martina Spezzaferro, Angelica Marini

LAZIO – Giulia Talia

CAMPANIA – Lorena Tonacci, Zeudi Di Palma

BASILICATA – Gabriella Bagnasco

CALABRIA – Francesca Russo

PUGLIA – Denise Angelini

SICILIA – Ludovica Cutuli

SARDEGNA – Elena Meloni

Finaliste Miss Italia Social

SARDEGNA – Chiara Manca

LAZIO – Ilaria Fiocchetti

Finale di Miss Italia 2022, conduce Alessandro Di Sarno con Elettra Lamborghini

La conduzione di Miss Italia è stata affidata a Alessandro Di Sarno, inviato de Le Iene. con Elettra Lamborghini. In vista del nuovo format, è presente anche Carolina Stramare, Miss Italia del 2019 e attualmente volto della piattaforma Helbiz Live e conduttrice del Campionato di Serie B. Presidente della giuria è la stilista Elisabetta Franchi, con il trasformista Arturo Brachetti, l’esperto di moda Jonathan Kashanian e la social influencer Giulia Salemi.