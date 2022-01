di Letizia Cini

È arrivato una giudice d’eccezione a Italia’s Got Talent: Bebe Vio*, atleta veneziana la cui straordinaria passione per la scherma e il suo enorme talento l’hanno portata a vincere Europei, Mondiali e Paralimpiadi.

Bebe Vio si è unita al tavolo dei giudici per valutare alcune performance sul palco con la sua consueta carica di energia. Commentando l’esibizione con arti robotici – robot umanoidi realizzati da Manuel Catalano e Maria Fossati, rispettivamente ricercatore e designer dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, che si sono letteralmente sfidati per dimostrare di poter operare anche in ambienti remoti o in ambienti domestici – ha detto: “Mi sento chiamata in causa, ecco come funzionano”. E ha passato il suo braccio a Elio, fra le risate iene d’amore e ammirazione di giudici e pubblico. Il secondo appuntamento di Italia’s Got Talent di mercoledì 26 gennaio è andato in onda su Sky e in streaming su NOW (IL VIDEO).

La sua battaglia

“Questa bandiera mi riempie d’orgoglio e mi emoziona ogni volta che la porto in giro per il mondo. È il simbolo di un Paese che crede nell’inclusione e nelle pari opportunità”. Parola di Bebe Vio, schermitrice italiana, campionessa paralimpica, mondiale ed europea in carica di fioretto individuale paralimpico.

“Pochi giorni fa lo Stato ha aperto i primi bandi per l’ingresso degli atleti paralimpici nei Gruppi Sportivi Militari e dello Stato scrive nel post sul suo profilo Instagram – . Un passo avanti enorme, non solo per il mondo paralimpico ma per tutta la nostra società. Questa bandiera è il simbolo dei sogni di ognuno di noi. Anche di quei bambini che ancora non conoscono lo sport paralimpico ma che da oggi possono iniziare a coltivare un sogno sportivo con forza e lungimiranza. Dopo 225 anni di storia, nonostante qualche ferita e qualche difficoltà, questa bandiera ci fa ancora sentire felici ed orgogliosi di essere parte di un grande Paese, fatto da persone fantastiche!“.

Una vera forza della natura, la giovane atleta orgoglio italiano, che si autodefinisce come una “studentessa con una straordinaria passione per la scherma”, Bebe Vio sarà l’ospite d’onore, mercoledì 26 gennaio, della seconda puntata di Italia’s Got Talent, show Sky.

La puntata

Elio chiamato a esprimere commenti importanti, userà più microfoni come se fosse un capo di Stato; Mara Maionchi, a un certo punto colpita da una “ridarola” senza fine; Federica Pellegrini, che non ha visto posare altre poiane sulla testa come avvenuto durante la prima puntata; e Frank Matano, pronto a far sentire nuovamente la sua fragorosa e inconfondibile risata. Alla conduzione Lodovica Comello, perfetta padrona di casa ironica e travolgente nell’accogliere i concorrenti prima e dopo le loro esibizioni.

Il Golden Buzzer

È stata Mara Maionchi a premere il pulsantone dorato di Italia’s Got Talent: il suo Golden Buzzer è il giovanissimo trombettista Davide Battista, 14 anni di Melito di Napoli, che ha proposto la sua versione di “Voce”, hit dello scorso anno di Madame. E in più, nello show prodotto da Fremantle per Sky, durante la seconda puntata è arrivato il primo ospite, Bebe Vio, la “studentessa con una straordinaria passione per la scherma” vincitrice di Europei, Mondiali e Paralimpiadi, che seduta al tavolo è stata per alcuni minuti quinta giudice dando i suoi commenti ai concorrenti sul palco.

Il secondo appuntamento della nuova stagione di Italia’s Got Talent, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 482.000 spettatori medi e una share dell’1,4%, in crescita del +5% rispetto all’esordio e del +26% rispetto al dato pay dell’omologa puntata dello scorso anno. E nei sette giorni, l’esordio di #IGT ha raggiunto sulla pay 1.246.000 spettatori medi, pari a un +20% rispetto al debutto della stagione precedente (il dato complessivo pay+free nei sette giorni è di 1.868.000 spettatori medi)

La prima puntata

Durante la prima puntata del talent, grande successo ha riscosso Antonio Vaglica di Mirto, in provincia di Cosenza: spetta a lui il blasone di primo finalista di Italia’s Got Talent ‘22.

La sua voce, che copre tutte le sfumature del maschile e del femminile in barba al genere, ha incantato pubblico e giudici. Per questo concorrente con il nome da ragazzo e lineamenti dolcissimi e look squisitamente femminile (su instragram antobabydoll, TikTok antoniovaglica6), è scattata la standing ovation, culminata nel primo Golden buzzer assegnato dal nuovo giudice entrato nella squadra del programma cult di Sky, Elio.

“Ho vissuto un momento di discriminazioni che mi hanno fatto stare davvero male – ha detto Antonio – con questa canzone mi sento libero ed esprimo tutto“. “Quando ero piccolo – ha aggiunto – prestavo molta attenzione ai giudizi degli altri e mi sentivo sbagliato. A Italia’s Got Talent mi sento a mio agio perché vedo altri talenti altre passioni. Il brano ’Sos’ di Dimash parla di un essere umano che non si sente appartenere a questa terra è per questo che lancio questo grido di ‘Sos’ in cielo”.

*Video e immagini concesse da Sky: Italia’s Got Talent è ogni mercoledì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand