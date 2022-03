di Remy Morandi

Bella Ciao diventa la canzone della resistenza in Ucraina. Con un video pubblicato su Twitter e su altre piattaforme, la cantante 29enne Khrystyna Solovyi, molto conosciuta in Ucraina dati i suoi 239mila iscritti al canale YouTube, ha deciso di fare una cover del celebre canto partigiano, riadattando il testo al contesto della guerra tra Russia e Ucraina (qui gli aggiornamenti in tempo reale). Ecco il video di Bella Ciao in Ucraina:



La cover di Bella Ciao di Khrystyna Solovyi si intitola “La rabbia ucraina” (in ucraino Українська лють), e come ha spiegato la stessa cantante su Twitter, è dedicata “a tutte le forze armate, ai nostri eroi e a tutti coloro che in questo momento combattono per la propria terra”. La voce della giovane cantante di 29 anni è accompagnata nel video dalla chitarra di Olexii Morosov.

Il testo in italiano di “La rabbia ucraina” (cover di Bella Ciao) di Khrystyna Soloviy

“Una mattina presto, senza preavviso

La terra iniziò a tremare e il sangue ci fece ribollire

Missili che scendevano, carri armati senza fine

Il vecchio fiume Dnepr ruggì con rabbia

Nessuno lo pensava, nessuno se lo aspettava

Quello che poteva essere la vera rabbia del popolo ucraino

I nemici maledetti senza pietà li distruggiamo

Quei nemici maledetti che la nostra terra invadono

Le nostre difese hanno i migliori ragazzi

Solo veri eroi combattono nell’esercito ucraino

E i javelin (lanciarazzi anticarro, ndr) e i bayraktar (droni militari, ndr)

combattono per l’Ucraina e uccidono i russi

E il nostro potente popolo, la gente dell’Ucraina

Ha già unito il mondo intero contro i russi

E molto presto li sconfiggeremo

Presto li distruggeremo

E conquisteremo la nostra libertà

E ci sarà di nuovo la pace

Khrystyna Solovyi, chi è la cantante della cover ucraina di Bella Ciao

Khrystyna Solovyi, 29 anni, è una cantante, compositrice e musicista ucraina. Nata il 17 gennaio 1993 a Drohobych, una città vicina a Leopoli, ha iniziato molto presto la sua carriera da cantante. È diventata famosa nel 2013 dopo aver partecipato alla versione ucraina di The Voice, il celebre contest che si propone di scoprire nuovi talenti della musica. Nel 2015 ha pubblicato il suo primo album “Living Water”, una raccolta di canzoni popolari ucraine in arrangiamenti moderni. E del 2018 è il suo secondo e ultimo album intitolato “Dear Friend” che include una serie di canzoni indie pop, arrangiate in chiave folk.

Anche Carla Bruni canta “Bella Ciao” per l’Ucraina

Khrystyna Solovyi non è stata la prima cantante ad aver riarrangiato la celebre canzone partigiana per la guerra in Ucraina. Anche la ex Première dame di Francia, Carla Bruni, due giorni dopo l’inizio dell’invasione russa, aveva pubblicato su Instagram un video di lei che con la chitarra cantava in italiano “Bella Ciao”. “Ecco una canzone di pace e libertà”, ha scritto Carla nella didascalia del video pubblicato su Instagram:

Il successo di Bella Ciao con La Casa di Carta

Il canto partigiano “Bella Ciao” è ormai diventato un simbolo mondiale di resistenza. La canzone è diventata conosciuta in tutto il mondo grazie a “La Casa di Carta” su Netflix, una celebre serie televisiva spagnola che racconta la storia di un gruppo di persone che escogita in modo originale una rapina in una banca. Ad aver spiegato il motivo per cui Bella Ciao è stata scelta come colonna sonora della serie tv, è stato lo stesso sceneggiatore della serie, Javier Gomez Santander, in un’intervista a La Repubblica: “La prima volta in cui ho cantato Bella Ciao è stato all’Università. Gianluca, uno studente italiano in Erasmus, aveva una chitarra e la cantavamo tutti insieme. Cantare Bella ciao era il punto più alto di tutte le feste. E da quel momento l’ho sempre usata per darmi coraggio. Mi piace il significato di questa canzone – ha spiegato lo sceneggiatore -, la lotta che porta con sé. Un giorno mi sono svegliato con il pensiero fisso della serie che mi tormentava e ho deciso di metterla su. Ho capito che Bella ciao e La Casa di carta condividevano l’anima”.