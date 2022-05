di Sofia Francioni

In Spagna, durante la cerimonia dei “Premi Regina Letizia 2021” che conferisce un riconoscimento a chi si distingue nel promuovere i diritti delle persone con disabilità, Regina e premiata indossano lo stesso abito. Una coincidenza sfortunata, una potenziale gaffe, che si risolve in un simpatico incontro. La regina Letizia abbraccia la donna e i fotografi le immortalano insieme: due donne belle, eleganti e unite. Nonostante i loro vestiti in bianco e nero siano costati appena 50 euro, 49.99 per l’esattezza. Un prezzo quasi per tutte le tasche, ma impensabile per quelle reali di Doña Letizia. Eppure, lei e la professoressa di diritto civile dell’Università di Siviglia per il 30esimo Royal Board on Disability Council hanno scelto proprio un abito di Mango, marchio di abbigliamento e accessori low cost fondato a Barcellona nel 1984 da due fratelli di origini turche.

Sold out per il vestito della concordia

Il modello da cocktail, sotto il ginocchio, indossato da entrambe con un décolleté nero è andato a ruba: nel sito di Mango il vestito ha fatto sold out nell’arco di un solo giorno. La regina Letizia, nata a Oviedo il 15 settembre 1972, è moglie del sovrano Filippo VI di Spagna. Dimessasi dall’incarico di giornalista a fine 2003, fa parte della famiglia reale di Spagna dal 22 maggio 2004, giorno del matrimonio con l’allora principe ereditario. Appassionata di moda e icona di stile, non è la prima volta che la regina viene immortalata con abiti low cost. Di recente è stata fotografata con un abito firmato dallo stilista spagnolo Adolfo Dominguez (National Designer Prize nel 2014) andato in saldo da 224 euro a 99 euro. Mentre la scorsa estate alle Canarie è stata paparazzata con una mise costata in totale soli 12 euro con tanto di espadrillas in abbinamento, le stesse scarpe in corda beige sfoggiate in altri eventi. Certo, la scelta di abiti low cost non è una novità della corona spagnola, in passato anche la duchessa Kate Middelton è stata sorpresa con abiti alla portata delle tasche di quasi tutti, ma per Doña Letizia quello del fast fashion sembra un vizio…

Letizia, la regina del low cost e del fast fashion

Nei tre look che vi presentiamo da sinistra, la regina è stata immortalata prima con un vestito squisitamente retrò di Zara con fondo verde e fantasia floreale, diventato subito di tendenza. Stessa sorte toccata all’abito blu, elegantissimo, indossato per una cena a Stoccolma in visita ufficiale dai reali svedesi: il brand dell’abito, H&M, è stato scelto per omaggiare i padroni di casa di cui era ospite dato che la grande catena è svedese. Infine, la gonna pitonata, sempre di Zara: un capo dalla stampa animalier che ha fatto subito scuola. La predilezione per il low cost di Doña Letizia sembra andare a braccetto con quella del fast fashion: cosa ne pensate?