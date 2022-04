Billie Eilish suona con Lisa: dal trionfo sul palco del Coachella all’ingresso nella famiglia Simpson

di Letizia Cini

Dopo il trionfo agli Academy Awards 2022 dove ha vinto l’Oscar per la miglior canzone originale con ‘No time to die’ tratto dalla colonna sonora di 007, la giovane cantautrice californiana Billie Eilish apparirà insieme alla famiglia dei Simpson nel prossimo cortometraggio intitolato ‘Lisa, ti presento Billie’. Il corto, con gli artisti vincitori di Oscar e Grammy Award Billie Eilish e Finneas, debutterà venerdì 22 aprile in esclusiva su Disney+.

In ‘Lisa, ti presento Billie’, Lisa Simpson viene scoperta dagli artisti Billie Eilish e Finneas mentre cerca un posto tranquillo per esercitarsi con il suo sassofono. Billie invita Lisa nel suo studio per una jam session speciale che non dimenticherà mai.

‘Lisa, ti presento Billieì è il quarto di una serie di corti dei Simpson creati in esclusiva per Disney+ che rendono omaggio ai diversi brand e ai titoli più popolari della piattaforma.

I precedenti corti a tema Star Wars e Marvel, Maggie Simpson in ’Il risveglio della Forza dopo il riposino’ e The Good, The Bart, and The Loki«, sono attualmente disponibili su Disney+. Il più recente I Simpson in Plusaversary ha debuttato il 12 novembre 2021 in occasione delle celebrazioni per il Disney+ Day. Questi contenuti e altri ancora si trovano nella collezione ’I Simpson’ sulla piattaforma streaming: www.disneyplus.com/it-it/franchise/i- simpson.

L’appello di Billie Eilish: “Adolescenti e porno, è epidemia”

Alcuni mesi fa la pop star aveva lanciato un messaggio rivolto ai giovani durante un’intervista radiofonica all’Howard Stern Show, confidando come il suo rapporto con la pornografia l’avesse inflenzata durante la sua adolescenza. Billie Eilish infatti, divenuta celebre ad appena 16 anni, ha dimostrato di avere un talento eccezionale in grado di conquistare adolescenti e non solo in tutto il mondo.

Alla vigilia dei suoi venti anni – li ha compiuti lo scorso dicembre – aveva deciso di parlare del suo rapporto con la pornografia e di come questo ha influenzato sì la sua adolescenza ma in maniera ’traumatica’. Parole dure, piene di amarezza. “Credo che il porno sia una sciagura – aveva detto – . Ne guardavo parecchio. Ho iniziato quando avevo qualcosa come 11 anni. Credo che mi abbia distrutto il cervello, mi sentivo devastata“.

“Le prime volte che ho fatto sesso, non dicevo di no a cose che non mi avrebbero fatto bene – il racconto di Billie – . Lo facevo perché pensavo di doverne essere attratta“. Il porno, spiegò la cantautrice il cui vero nome all’anagrafe è Billie Eilish Pirate Baird O’Connell, ha contenuti violenti, abusivi e degradanti per il corpo femminile e per le donne. “Sono ancora sconvolta per l’influenza negativa che i contenuti pornografici hanno avuto su di me, il porno è una vergogna“, il suo messaggio.

“Quando era ragazzina, spiega – le sue parole – all’inizio ero una sostenitrice, ne parlavo, pensavo di essere in gamba perché non avevo nessun problema in merito e anzi non ci vedevo niente di male“. Poi, però, ha capito a sue spese che i contenuti hard visti quando era così giovane le hanno “distrutto il cervello e provocato incubi”. Secondo lei, il problema di fondo è che la pornografia, specie in età precoce, distorce l’idea di quel che sia normale e consensuale durante il sesso. Un tema di attualità, che coinvolge migliaia di giovanissimi, spesso senza guide né consigli.

Billie Eilish, la più giovane sul palco del Coachella 2022

Successivamente Billie aveva raccontato a Howard Stern di aver avuto il Covid all’inizio del 2001 e di essere stata molto male per quasi due mesi, nonostante fosse vaccinata: “Non sono morta e non ero in pericolo di vita, ma ciò non toglie quanto è stato tremendo. Voglio essere chiara: è per via del vaccino che sto bene. Penso che se non fossi stata vaccinata sarei morta perché era davvero un brutto caso il mio. Soffro ancora per gli effetti collaterali“. La cantante ha raccontato poi la sua esperienza al Saturday Night Live, dove ha partecipato sia come ospite musicale sia a diversi sketch. “Una delle giornate migliori della mia vita, è stato divertente, surreale e ridicolo. Lavorarci è folle, ho pianto tutta la settimana. Non scherzo“.

Di recente Billie Eilish ha chiuso la giornata di sabato 15 aprile del Coachella 2022 con una performance per il pubblico, nel senso che ha cantato buona parte dei pezzi di Happier Than Ever sulla passerella in mezzo ai fan. Ha ospitato Damon Albarn e Posdnous e ha dimostrato d’essere in grado di conquistare qualunque tipo di pubblico. Ci sono stati momenti di pura dolcezza nei pezzi acustici col fratello Finneas, per il quale “suonare al Coachella è sempre stato un sogno, essendo io cresciuto a Los Angeles“. Billie Eilish ha fatto la storia in quanto headliner più giovane di sempre del festival.